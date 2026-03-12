櫻坂46、最新ライブ映像作品より四期生楽曲「死んだふり」の映像を“一回限り”のプレミア公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻坂46の最新映像作品『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』から「死んだふり」の映像が、3月13日22時にYouTubeでプレミア公開される。

■「死んだふり」は2025年4月に加入した四期生による初めての楽曲

「死んだふり」は2025年4月に加入した四期生による初めての楽曲。四期生は6月の『四期生 First Showcase』を経て、『5th TOUR 2025 “Addiction”』には7月の東京ドーム公演から参加し、堂々たるパフォーマンスを披露していた。

ライブ映像作品『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』は、4月8日発売。なお、今回の映像は1回限りの公開となる。

櫻坂46は4月11・12日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）に『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を開催する。

■リリース情報

2026.02.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「光源」

2024.03.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ドライフルーツ」

2026.03.11 ON SALE

SINGLE「The growing up train」

2026.04.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』

■【画像】櫻坂46のアーティスト写真

■関連リンク

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/