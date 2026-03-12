この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「今すぐ止めて！LINEであなたの個人情報が抜かれる設定5選」と題した動画を公開した。多くの人が初期設定のまま利用しているLINEには、個人情報の漏洩やアカウント乗っ取りにつながる危険な設定が存在すると警鐘を鳴らしている。



ひらい先生（平井友裕）は、LINEの初期設定のままだと、利用者の位置情報や閲覧サイト、趣味といった情報が本人の気づかないうちに分析され、広告配信やAIの学習に活用されている可能性があると指摘する。さらに、最近では「LINEが詐欺の入り口になっている」ケースが増えているという。電話番号やIDをきっかけに見知らぬ相手から友だち追加され、怪しいメッセージが届いたり、最悪の場合アカウントが乗っ取られて家族や友人に金銭を要求する詐欺メッセージが送られたりするなど、自分が被害者になるだけでなく、意図せず加害者側になってしまう危険性もあると解説した。



動画では、こうしたリスクから身を守るために見直すべき5つの設定が紹介されている。



1つ目は「情報収集を止める設定」。ホーム画面の「設定」から「プライバシー管理」に進み、「情報の提供」を選択。「コミュニケーション関連情報」や「位置情報の取得を許可」など、不要な情報提供に関する項目をオフにすることで、過度な情報収集を制限できる。



2つ目は「トーク内容を守る設定」。同じく「プライバシー管理」内にある「Letter Sealing」をオンにする。これによりメッセージ内容が暗号化され、送信者と受信者以外は内容を解読できなくなる。



3つ目は「勝手に友だち追加されない設定」。設定画面の「友だち」項目にある「友だちへの追加を許可」をオフにする。これで、自分の電話番号を知っているだけの相手から自動的に友だち追加されるのを防げる。



4つ目は「乗っ取りを防ぐ設定」。設定画面の「アカウント」にある「ログイン許可」をオフにすることが重要だ。これにより、スマートフォン以外のPCやタブレットからのログインが無効になり、第三者による不正ログインのリスクを大幅に減らせる。



最後に、安全に便利に使うための機能として「トークフォルダー」を紹介。設定の「LINEラボ」から有効にすると、トーク一覧が「友だち」「グループ」などのフォルダーに自動で整理され、誤送信の防止にもつながるという。



ひらい先生は、これらの設定を今すぐ見直すことで、安心してLINEを使い続けられると強調する。コミュニケーションに不可欠なツールとなったLINEだからこそ、一度自身のセキュリティ設定を確認してみることが求められそうだ。