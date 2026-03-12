◆第２８回阪神スプリングジャンプ、Ｊ・Ｇ２（３月１４日、阪神競馬場・障害芝３９００メートル）

新天地に移った相棒と、王者に立ち向かう。小牧加矢太騎手＝栗東・フリー＝とネビーイームは、今回でコンビ１５戦目。昨年は中山グランドジャンプ、中山大障害でともにエコロデュエルの２着に敗れた。再戦に向け、鞍上は「何とか巻き返したい」と闘志を燃やす。

ネビーイームは、佐々木厩舎の定年解散により中竹厩舎に転厩。日々の調教は小牧騎手がまたがっており、この中間は自ら発案して栗東・ＣＷコースでの乗り込みを増やした。「元気いっぱいで、調子もいいです。調整方法を変えたので、新たな一面が見られると思う」と期待を込める。

勝負のカギは斤量差。ネビーイームは６０キロ、エコロデュエルは６２キロと２キロの差がある。「ここで負けるようじゃ、というところはある」と発破をかけつつも、「しっかり仕事しないと」と、自身の気も引き締める。

小牧騎手がこれまで勝った障害重賞３勝は、全てＪ・Ｇ３。「まずはＪ・Ｇ２を勝ちたいですね」と堅実な目標を立てる。そしてその先に見えるのがＪ・Ｇ１だ。「阪神で（阪神ジャンプＳを）勝ったときと同じぐらいのパフォーマンスは出せると思う」。春の大一番に向けて、弾みをつける。（水納 愛美）