西日本交流レース第５５回白鷺賞が１２日、姫路競馬場のダート２０００メートルで１２頭（地元８、名古屋１、高知３）によって争われ、３番人気ヘラルドバローズ（小谷哲平騎手）が重賞初制覇を飾った。２周目３コーナーで先頭に立つとそのまま押し切り快勝。２着にもラッキードリームが入り新子厩舎勢が上位を独占した。１番人気に支持されたジグラートは６着に終わった。

昨年１０月に兵庫に転入してきたヘラルドバローズが、激戦を制した。道中は逃げるセイルオンセイラーを徹底マーク。２周目３コーナーで先頭に立つと、２着に２馬身半差をつける完勝劇で重賞初Ｖ。「つかまっていただけ。馬の力で勝てたようなもの」。小谷哲騎手は謙遜したが、姫路の開幕週を飾る「報知新聞社賞 兵庫クイーンセレクション」で重賞初勝利。同開催を締めくくる最後の重賞も勝つという、離れ業を演じ「自厩舎で勝ったこともあり本当にうれしい。まだまだ技術を上げていきたい」と前を向いた。

まな弟子の勝利に「指示通りに乗ってくれた。もう一皮むけて全国を渡り歩く騎手になってほしい」と新子雅司調教師も笑み。７歳にして初タイトルを獲得したヘラルドバローズについても、指揮官は「きょうは負けられない戦いだった。今後はダートグレードに挑戦させたい」とさらなる活躍を期待した。（蔵田 成樹）