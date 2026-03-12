熊本県営業部長兼しあわせ部長として大人気のキャラクター「くまモン」の誕生日イベント「ハピバ！くまモン２０２６〜くまモン誕生日スペシャル」が１２日、熊本市中央区の「くまモンスクエア」で開催された。

２０１１年３月の九州新幹線全線開業をきっかけに誕生したくまモンは、ここ一番の正装「レインボー蝶ネクタイ」の衣装で登場。満員のお客様からのお祝いの歌と、「ハピバ！くまモン２０２６」のテーマ「世界に向かって！」をイメージした大きなケーキがプレゼントされた。

館内では、くまモンの楽曲を多数制作しているミュージックユニット「ケロポンズ」からのメッセージビデオが流れ、「ところで、私たちがくまモンと一緒に作った楽曲『かモン！くまモン！』の外国語バージョンができたんだよね。さすがくまモン、ワールドワイドだね。３月１２日にくまモンスクエアで初披露すると聞いたけど、頑張ってね」とアナウンスされた。

くまモンの人気は熊本、日本国内にとどまらず、中国、香港、台湾、フランス、タイなど海外へのイベント出張も相次ぎ、世界中から引っ張りだこ。現地のファンから「現地語の楽曲が聴きたい」との声が多数届いており、「世界中のみなさんにも、ボクの歌を聴いてほしいモン」という思いから、日本コロムビアが「かモン！くまモン！」の英語、中国語、韓国語、フランス語、タイ語バージョンをそれぞれ制作。日本語に加えて、英語、韓国語の３か国語バージョンがこの日から、また、中国語、フランス語、タイ語の３か国語バージョンが４月（予定）から、各音楽ストリーミングサービス、ダウンロードサービスでの全世界音楽配信がスタートすることが発表された。くまモンは、ファンへのお礼として、この日のために特別に制作された日本語、英語、中国語、韓国語をミックスした「かモン！くまモン！ワールドスペシャルＭＩＸバージョン」でキレキレのダンスを披露し、「これからももっとボクに会いに来てはいよ〜！かモン！熊本だモーン☆」のメッセージを贈った。