撮影◎マスダレンゾ

なとりが2月18日(水)と19日(木)の2日間にかけて開催した、自身初の日本武道館での単独公演＜3rd ONE-MAN LIVE「深海」＞より、公演の幕開けを飾った「セレナーデ」のライブ映像公開した。

なとりは2024年にZepp Shinjukuでの初ライブを皮切りにライブ活動を開始し、約2年という早さで超満員の日本武道館2日間公演を実現した。また、同公演は新曲「セレナーデ」ライブ初披露の場でもあり、今回公開された映像は来場者にとって鮮烈に記憶に刻まれた、まさにハイライトとも言えるシーンだ。

「セレナーデ」はテレビアニメ『【推しの子】』第3期エンディングテーマにも起用されている楽曲で、SNSで連日「歌ってみた」をはじめとしたUGC投稿が急増しているほか、MVはYouTube上で公開から2カ月足らずで1,200万再生を突破するなど、広く注目を集め、なとりの新たな人気楽曲となっている。

なお、なとりは日本武道館公演から次なるステージとして、6月より日本とアジア各地の15都市22公演で開催する＜なとり ONE-MAN LIVE TOUR「行進」＞の実施を発表している。現在は国内公演の券売に限りファミリーマート先行を実施中。

◾️＜なとり ONE-MAN LIVE TOUR「行進」＞ 2026年6月12日（金）開場 18:00 / 開演 19:00

2026年6月13日（土）開場 15:00 / 開演 16:00

宮城 東京エレクトロンホール宮城

お問合せ：EDWARD LIVE

022-266-7555(平日11:00〜15:00) 2026年6月27日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年6月28日（日）開場 15:00 / 開演 16:00

愛知 愛知県芸術劇場 大ホール

お問合せ：キョードー東海

052-972-7466(月〜金12:00〜18:00/土10:00〜13:00 ※日祝休業) 2026年7月4日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

新潟 新潟県民会館

お問合せ：キョードー北陸チケットセンター025-245-5100(火〜金12:00〜16:00/土10:00〜15:00 ※月日祝休業) 2026年7月5日（日）開場 16:00 / 開演 17:00

石川 本多の森北電ホール

お問合せ：キョードー北陸チケットセンター025-245-5100(火〜金12:00〜16:00/土10:00〜15:00 ※月日祝休業) 2026年7月11日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年7月12日（日）開場 15:00 / 開演 16:00

京都 ロームシアター京都 メインホール

お問合せ：キョードーインフォメーション

0570-200-888（12:00〜17:00 ※土日祝休業） 2026年9月22日（火・祝）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年9月23日（水・祝）開場 16:00 / 開演 17:00

東京 昭和女子大学人見記念講堂

お問合せ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/ 2026年9月26日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

香川 サンポートホール高松 大ホール

お問合せ：DUKE高松

087-822-2520(平日11:00〜17:00) 2026年9月27日（日）開場 16:30 / 開演 17:30

福岡 福岡市民ホール 大ホール

お問合せ：キョードー西日本

0570-09-2424（平日・土曜11:00〜15:00） 2026年10月11日（日）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年10月12日（月・祝）開場 15:00 / 開演 16:00

大阪 グランキューブ大阪 メインホール

お問合せ：キョードーインフォメーション

0570-200-888（12:00〜17:00 ※土日祝休業） 2026年10月28日（水）開場 18:00 / 開演 19:00

北海道 カナモトホール

お問合せ：ウエス

https://wess.jp

info@wess.co.jp 2026年10月31日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

広島 広島文化学園HBGホール

お問合せ：キャンディープロモーション

082-249-8334（平日11:00〜17:00） 2026年12月5日（土）開場 17:00 / 開演：18:00

2026年12月6日（日) 開場 15:00 / 開演：16:00

東京 東京ガーデンシアター（有明）

お問合せ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/ ▼アジア公演

7月18日（土）

Seoul Olympic Hall

info : LIVET

hello@wanderloch.com 7月25日（土）

Singapore The Theatre at Mediacorp

info : SOZO

website: www.sozo.sg

contact: contact@sozo.sg 7月28日（火）

Bangkok UOB LIVE

info : Avalon Live

https://www.facebook.com/AVALONLIVE 8月8日（土）

Taipei Taipei Music Center

info : 大鴻藝術BIG ART

contact@abigart.com

Mon-Fri 11:00〜18:00

https://www.facebook.com/bigart.tw ※開場/開演時間は変更となる場合がございます。 ◆国内公演対象 ファミリーマート先行(抽選)

【受付期間】2026年3月10日(火)12:00〜2026年3月23日(月)23:59

【当落/入金期間】2026年3月28日(土)12:00〜2026年3月31日(火)21:00

お申込みはこちら https://eplus.jp/natori/ ▼チケット代金※国内公演のみ

全席指定（一般）8,800円（税込）

全席指定（U-22割）7,800円（税込）

全席指定（小中学生割）4,000円（税込）

※未就学児入場不可

※U-22割チケットは、ライブ当日に22歳以下のお客様が対象のチケットになります。

※小中学生割チケットは、ライブ当日に小中学生のお客様が対象のチケットになります。

（小中学生割チケット対象生年月日：2011年4月2日〜2020年4月1日生まれ） ライブ当日に、顔写真入りで生年月日が確認できる本人確認書類（マイナンバーカード・学生証等）、または顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合は生年月日が確認できる本人確認書類（保険証等）をご持参ください。年齢が確認できる書類をご持参いただけない場合、一般料金との差額を頂戴いたします。 ＜注意事項＞

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止

（※No recording or video equipment (including mobile phones) are permitted at the shows.）

※営利目的の転売禁止 詳細：https://natori-official.com/

◾️シングル「セレナーデ」

2026年2月4日（水）リリース 配信 期間＆初回仕様限定盤 期間＆初回仕様限定盤 配信：https://natori.lnk.to/Serenade

CD購入：https://natori.lnk.to/Serenade_PKG 商品仕様：CD（期間＆初回仕様限定盤）

CD＋ブックレット＋配信ジャケット絵柄ミニステッカー封入（初回仕様限定）

価格：2,800円（税込）

品番：SRCL-13497 ▼収録曲

M1.セレナーデ

M2.リビングデッド

M3.Catherine ▼店舗特典情報

・Amazon：【推しの子】アクアCDジャケット絵柄メガジャケ

・アニメイト：【推しの子】アクアCDジャケット絵柄ポストカード

・タワーレコード：【推しの子】アクアCDジャケット絵柄ステッカー

・応援店：【推しの子】アクアCDジャケット絵柄B2ポスター

・楽天：なとりロゴアクリルキーホルダー

・セブンネット：なとりロゴ缶バッジ

・ネオウイング：セレナーデ配信ジャケット絵柄ステッカー(80mm×80mm)

◾️2ndアルバム『深海』

2025年1月21日（水）リリース 品番：SRCL-13495〜13496

価格：8,800円（税込） 配信：https://natori.lnk.to/TheAbyss

CD：https://natori.lnk.to/TheAbyss_PKG

特設サイト：https://natori-official.com/abyss/ ▼収録曲

1.深海

2.ヘルプミーテイクミー

3.セレナーデ

4.にわかには信じがたいものです

5.DRESSING ROOM

6.EAT

7.FLASH BACK

8.プロポーズ

9.恋する季節

10.非常口 逃げてみた

11.君と電波塔の交信

12.IN_MY_HEAD

13.絶対零度

14.SPEED

15.帰りの会

16.糸電話

17.バースデイ・ソング

18.うみのそこでまってる

◾️なとり × みなはむ 「深海」記念展 会期： 2026年2月6日（金）〜2月23日（月・祝）

営業時間： 12:00〜19:00

料金：無料

会場： New Gallery | 東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 1階

URL：https://newgallery-tokyo.com/shinkai

主催： New Gallery / Sony Music Labels

◾️U-NEXT 映像配信情報 ＜なとり ONE-MAN LIVE TOUR「摩擦」＞

詳細：https://video.unext.jp/genre/music?td=SID0237734