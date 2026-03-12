男子マラソンで２１年東京五輪代表・服部勇馬＝トヨタ自動車＝の妻で中京テレビの平山雅アナウンサーが１２日に自身のインスタグラムを更新し、第２子妊娠を報告した。

「みなさまへ」と書き出し、「現在、第二子を妊娠しており、初夏に家族が増える予定です」と明かし、大きなお腹の姿を披露。「担当している『カミング』『キャッチ！』の出演は今月いっぱい。あと二週間ほど、精一杯務めさせていただきます！」と伝えた。

「そして、もうすぐお姉ちゃんになる娘との時間をたっぷり楽しみながら、体調に気をつけて過ごしたいと思います」と、長女との２ショットもアップ。「産休に入るまではあと一ヶ月ほどありますので、引き続きよろしくお願いいたします」とメッセージを寄せた。

２人は２０２２年８月に結婚し、２３年１１月に第１子女児が誕生した。平山アナは立教大を卒業後、２０１４年に中京テレビに入社。現在は同局「カミング」（金曜・前１０時２５分）、「キャッチ！」（月〜金曜・後３時４８分）に出演している。

夫の服部は東洋大のエースとして２０１５、１６年の箱根駅伝で２年連続２区区間賞を獲得するなど活躍。２０１８年福岡国際で２時間７分２７秒で優勝すると、東京五輪出場権をかけた１９年のマラソングランドチャンピオンシップで２位に入って内定。１年延期となった東京五輪では、レース後半に熱中症の症状で苦しみながら７３位でゴールした。