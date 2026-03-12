IZ*ONE出身のYENA、アジアツアー＜So Near, Yet So Far, Another Wo2ld!＞東京公演の詳細発表
韓国5tnミニアルバム『LOVE CATHER』を昨日リリースしたYENAが、コンサートツアー＜2026 YENA LIVE TOUR [So Near, Yet So Far, Another Wo2ld!] In Tokyo＞を開催する。同公演の詳細が発表となった。
＜2026 YENA LIVE TOUR [So Near, Yet So Far, Another Wo2ld!] In Tokyo＞は、2025年2月の初コンサート＜2025 YENA 1ST CONCERT “四角からはじまる異世界!” 旅行 in Japan＞以来、約1年4ヶ月ぶりとなるものだ。
YENAは、2025年11月リリースの「STAR! (feat.Hatsune Miku)」がボカロファンからの支持も集めて好アクションを記録。2026年1月には韓国でヒットしたナンバーの日本バージョン「NEMONEMO-Japanese Ver.-」をリリースしたほか、前述のとおり韓国5tnミニアルバム『LOVE CATHER』を発表するなど現在勢いに乗っている。
そして開催される日本公演は、アジアツアーのファイナルとして行われるもの。6月13日および14日に東京・Zepp DiverCityで開催される予定だ。チケットのファンクラブ先行受付は本日3月12日20:00より。
■＜2026 YENA LIVE TOUR [So Near, Yet So Far, Another Wo2ld!] In Tokyo＞
6月13日(土) 東京・Zepp DiverCity
open17:00 / start18:00
6月14日(日) 東京・Zepp DiverCity
open16:00 / start17:00
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
▼チケット
●FC会員
・1Fスタンディング \14,000(税込)
・2F指定席 \14,000(税込)
・グッズ(アクリルキーホルダー)付き２日間通し券 \28,000(税込)
※公演終了後、お見送り会付き。
●一般
・1Fスタンディング \15,000(税込)
・2F指定席 \15,000(税込)
・グッズ(アクリルキーホルダー)付き２日間通し券 \30,000(税込)
※ドリンク代別
※入場年齢制限：6歳以上要チケット。6歳未満は入場不可。
※枚数制限：お1人様１公演につき２枚まで購入可能
※紙チケットのみ。
※チケットの転売、譲渡は禁止させていただきます。
【ファンクラブ先行チケット】
受付期間：3月12日(木)20:00〜3月25日(木)23:59
主催・企画：ハックルベリー
制作：exline
協力：YH ENTERTAINMENT/ビクターエンタテインメント
運営：SOGO TOKYO
