まさに“しごでき”！【ワークマン】変幻自在な「優秀バッグ」

毎日使うバッグは、見た目だけでなく機能性も重視したい！ そんな大人女性におすすめしたいのは【ワークマン】から登場した、まさに“しごでき”なバッグ。2WAYや3WAYで使えて、複数ポケット付きや撥水など機能性優秀なのも魅力です。手に取りやすい価格なので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

通勤に◎ ノートPCが収納できる2WAYバッグ

【ワークマン】「しごできカバン 撥水防汚2WAYトートバッグ」\3,500（税込）

13インチのノートPCが入るスリーブ付きのバッグは、シンプルなデザインで合わせやすく、通勤用にもおすすめ。撥水・防汚機能が付いているため、デイリーにヘビロテできそうです。手持ちと肩掛けの2WAYで使用可能。サコッシュとして単体でも使えるバッグインバッグ付きなのも、嬉しいポイントです。

幅広いシーンで使いやすい3WAYバッグ

【ワークマン】「しごできカバン 撥水防汚3WAYリュック」\3,500（税込）

シーンや荷物の量に合わせて、トート・ショルダー・リュックの3WAYで使えるバッグ。撥水機能で雨の日も使いやすいだけでなく、防汚機能で親水性の汚れが付着しにくくなっています。スーツケースの上に固定でき、旅行でも活躍しそう。ポケットは全部で16個もあり、物を整理しやすいのも魅力です。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

writer：Emika.M