「うちのお母さんは絶対買わない」娘の友達、生意気でちょっと苦手 → 裏に隠された『切ない本音』にハッ
実はちょっぴり苦手な、娘のお友達。
しかしその子が語った「ある言葉」に、思わずハッとして！？
筆者の友人N子が体験した子育てエピソードをご紹介します。
大人びた娘のお友達
小学4年生の娘のお友達、Yちゃん。
娘とは登下校も一緒で、放課後も毎日のように遊ぶほど仲良しですが、実は私はYちゃんが少し苦手でした。
Yちゃんは挨拶もきちんとするし、敬語も使えて、成績も優秀。
でも、小学4年生にしては大人びたところがありました。
「それ、古くない？」
「うちのお母さんは、そういうの絶対買わないけど」
「あー、それ無理」
娘と会話しているときの、どこか突き放したような大人っぽい言い方。
私は横で「そんな言い方しなくても」と、モヤモヤすることがありました。
「このお菓子って……」
ある日、うちに遊びに来たYちゃんに、おやつを出したとき。
「あ、このお菓子」
と口を開いたYちゃんは
「スーパーで、よくセールしてるよね」
と笑いました。
私は心の中で
「あ、そう。ごめんね、セール品で」
と思いましたが、もちろん表には出しませんでした。
どこか見透かされているような気がして、居心地が悪かったのです。