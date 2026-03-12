「うちのお母さんは絶対買わない」娘の友達、生意気でちょっと苦手 → 裏に隠された『切ない本音』にハッ

実はちょっぴり苦手な、娘のお友達。

しかしその子が語った「ある言葉」に、思わずハッとして！？

筆者の友人N子が体験した子育てエピソードをご紹介します。

大人びた娘のお友達

小学4年生の娘のお友達、Yちゃん。

娘とは登下校も一緒で、放課後も毎日のように遊ぶほど仲良しですが、実は私はYちゃんが少し苦手でした。

Yちゃんは挨拶もきちんとするし、敬語も使えて、成績も優秀。

でも、小学4年生にしては大人びたところがありました。

「それ、古くない？」

「うちのお母さんは、そういうの絶対買わないけど」

「あー、それ無理」

娘と会話しているときの、どこか突き放したような大人っぽい言い方。

私は横で「そんな言い方しなくても」と、モヤモヤすることがありました。

「このお菓子って……」

ある日、うちに遊びに来たYちゃんに、おやつを出したとき。

「あ、このお菓子」

と口を開いたYちゃんは

「スーパーで、よくセールしてるよね」

と笑いました。

私は心の中で

「あ、そう。ごめんね、セール品で」

と思いましたが、もちろん表には出しませんでした。

どこか見透かされているような気がして、居心地が悪かったのです。