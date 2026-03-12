betcover!! × ハシリコミーズ、東京・渋谷WWWで初共演決定
betcover!!が、4月27日に東京・渋谷WWWにて2マンライブ＜WWW presents betcover!! × ハシリコミーズ＞を開催することを発表した。
チケットは、3月14日10時からe+にて先着先行受付を開始する。なお、先着先行で予定枚数に達した場合、一般発売は行われない予定だ。
◾️＜WWW presents betcover!! × ハシリコミーズ＞
出演：betcover!! / ハシリコミーズ
日程：2026年4月27日（月）
会場：渋谷WWW
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：前売 \4,000（税込 / オールスタンディング / ドリンク代別）
▼チケット
先着先行受付：3月14日（土）10:00〜3月22日（日）23:59
e+：https://eplus.jp/betcoverxhasirikomis/
一般発売日：3月27日（金）10:00〜
e+：https://eplus.jp/betcoverxhasirikomis/
※先着先行で完売した場合、一般発売はございません
INFO：WWW 03-5458-7685
公演詳細：https://www-shibuya.jp/schedule/019610.php