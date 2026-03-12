◆プロボクシング ▽東洋太平洋女子ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座決定戦 〇漣バル（５回ＴＫＯ）カレアン・リバス● ▽東洋太平洋女子フライ級王座決定戦８回戦 〇柳尾美佳（判定）山家七恵●（３月１２日、東京・後楽園ホール）

東洋太平洋女子ライトフライ級王座決定戦で、同級２位・漣（さざなみ）バル（２２）＝ワールドスポーツ＝が同級１０位カレアン・リバス（３７）＝フィリピン＝を５回ＴＫＯで下し、フライ級に続く東洋太平洋王座２階級制覇を達成した。

漣は５回、ボディーへの連打をたたみかけ、レフェリーストップを呼び込んだ。４回終了時の採点では２者が２ポイント差でリバスを支持するなど劣勢だったが、逆転ＴＫＯ勝利を飾った。

新王者となった漣は、リング上の第一声で「はじめまして、ワールドスポーツのボクシングです」と豪快に言い間違えると、「ワールドスポーツボクシングの漣バルです」と照れ笑い。「見ての通り反省点だらけ。でも、通過点と言っているので、今後もバルに注目して見てください。もっともっと強くなります」と話し、目標の世界王座に向け「何があるか分からないが、絶対誰にも負けない強い気持ちがある。世界の厳しさも覚悟している。見ていてください。みなさんの応援が自分の力になります」と力強く宣言した。

漣は昨年１月に日本女子ミニマム級王座を獲得。同年９月には東洋太平洋フライ級王座を獲得したが、同王座を返上して１階級下のライトフライ級で新たなベルト獲得した。

戦績は漣が７勝（３ＫＯ）１分け、リバスが９勝（１ＫＯ）９敗４分け。

また東洋太平洋女子フライ級王座決定戦では、同級２位・柳尾美佳（３０）＝花形＝が同級３位・山家七恵（３４）＝ＥＢＩＳＵ Ｋ’ｓ ＢＯＸ＝を３―０の判定で下し新王者となった。柳尾はリング上で「やっと（王者に）なりました。相手選手とは再戦だったので、前の日本タイトルでは負けている相手。あの負けが忘れられなくて頑張ってきた」と笑顔。今後については「ちょっと１回休んでまた目標を考えたいです」と話した。

戦績は柳尾が８勝（３ＫＯ）４敗１分け、山家が８勝（２ＫＯ）２敗。