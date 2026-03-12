女優のダコタ・ジョンソン（36）が、自宅で過ごす際は下着姿でいるのがいちばん心地いいと語った。ハーパーズ・バザー誌のインタビューで明かしたもの。映画「ドライブ・イン・マンハッタン」などで知られるダコタは現在、カルバン・クラインのアンダーウェアとデニムラインの新たな顔を務めている。



【写真】恐るべしプロポーション 公の場でも下着以上に目のやり場に困る姿

ダコタは俳優のドン・ジョンソンと女優のメラニー・グリフィスを両親に持ち、母方の祖母も女優のティッピ・ヘドレン。母はアントニオ・バンデラスと再婚したもあり、大物俳優は義父にあたる。



ダコタは家に帰るとすぐに服を脱ぎ、下着だけで過ごすことが多いという。「今いちばん気に入っているカルバンの下着はボーイショーツ。これで寝て、そのまま朝に家の中をうろうろできるの」「家に帰ると、特に暑い日はズボンを脱いじゃう。家ではいつも下着姿。それが私なの」



さらに、自身の好みについても「基本的にデンタルフロスみたいな下着をはいてるタイプ。カルバンもちゃんと作ってるでしょ。何も着ていないみたいに感じられて、それが最高なの」と率直に語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）