TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

SFÂçºî±Ç²è¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥ê¡¼¡Ù¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢ Ìî¸ýÁï°ì¤µ¤ó¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤µ¤ó¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¡¢JOY¤µ¤ó¡õmai¤µ¤óÉ×ºÊ¤é¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¤ß¤Á¤ç¤Ñ ¡ÛÇ¥¿±Ãæ¤ÎÁÛ¤¤¸ì¤ë¡Ö¿À¤ËÍê¤à¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤À¤±¡×¡¡Á°ÅÄÆØ»Ò­àºÇ¹â¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Ï°ì¿ÍÂ©»Ò­á



JOY¤µ¤ó¤Ï­àÉ×ÉØ¤ÇSF±Ç²è¹¥¤­­á¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢­à¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë»þ¤Ë¥¢¥ë¥Þ¥²¥É¥óÎ®¤·¤Æ¤¿­á¤È¡¢SF±Ç²è¹¥¤­¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£­à¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡¢ÃÏµåµß¤¦·Ï¤Î±Ç²è¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Êº£ºî¤â¡Ë¤¿¤Þ¤ó¤Ê¤¯ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦­á¤È¡¢´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

 



°ÛÀ±¿Í¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëº£ºî¡£¸µ±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÌî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÛÀ±¿Í¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È­à¤¨¤Ã¤È¡¢¼¡¤Î¼ÁÌä¤¤¤¤¡©­á¤È¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¶´¤ß¤Ä¤Ä­à¤­¤Ã¤È¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢±§Ãè¤ÏËÜÅö¤Ë¹­¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤é¤¬À¸¤­¤Æ¤¤¤ëÆâ¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹­á¤È¡¢¿¿Ùõ¤Ë²óÅú¡£MC¤«¤é¡Ö²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¤È¡¢Ìî¸ý¤µ¤ó¤Ï­à¤¼¤Ò¡¢¤½¤ì¤Ï±Ç²è´Û¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç­á¤È¡¢åºÎï¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

 



¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤È¥Ð¥Ç¥£¤Îå«¤¬1¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢­à°ì¿ÍÂ©»Ò¤Ç¤¹¤Í­á¤È¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£­à°ì½ï¤Ë±Ç²è´Û¹Ô¤­¤¿¤¤¡£¡Êº£ºî¤Ï¡Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦­á¤È¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
 


°ìÊý¡¢Âè°ì»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤µ¤ó¤Ï¡¢±Ç²è¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¡¢¿ÀÍê¤ß¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¡¢­à¾õ¶·¤¬¾õ¶·¤Ç¡¢¤¤¤Þ1¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¡£¤½¤ì¤Ï¿ÀÍê¤ß¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¿À¤ËÍê¤à¤³¤È¤Ï­á¤È¡¢¸½ºß¤Î¿´¶­¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û