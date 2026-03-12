「欧州ＣＬ・決勝トーナメント１回戦・第１戦、レアル・マドリード３−０マンチェスター・シティー」（１１日、マドリード）

当初の予想を覆す試合結果にレジェンド選手も呆然？サッカー元フランス代表のティエリ・アンリ氏が独特の表現で名門チームの底力を讃えた。

グループフェーズでベスト８入りを逃しプレーオフに回っていたレアル・マドリードが格上となるマンＣを圧倒する勝利は大方の事前予想を裏切る格好に。米国テレビ局ＣＢＳで中継の解説を務めていたアンリ氏は「私はすごくバルサのファンだが、マドリードがやったことに敬意を払わなければならない。こうなるなんて誰も予見していなかった。それにバルベルデがハットトリックするなんて予想していなかった。もし誰かがそれをするなんて言うとすればそれはウソ」と脱帽した。

付け加えてチャンピオンズリーグでのレアル・マドリードの強さについて「そのユニホームに何があるのか知らない。自分がそのユニホームを使うのは望んでいないけど、もしかするとそれを着たら髪の毛を取り戻す助けになるかもしれない」と話した。