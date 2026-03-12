美麗な天体デザインが魅了する！「星空時計」の妙味【GoodsPress“時計大研究”2025-2026】

【GoodsPress“時計大研究”2025-2026】

夜空に瞬く星や月、銀河の広がりをデザインで表現した「天体モチーフ」の腕時計。素材や加工、色彩で宇宙の神秘を描き出し、時を知る道具を超えたロマンと美しさを腕元にもたらす注目作を厳選した。

＊ ＊ ＊

■隕石ダイヤルに宇宙を感じる！ 唯一無二の小径クロノメーター

ボール・ウォッチ

「エンジニア マーベライト クロノメーター 36 メテオライト NL9616C-S6CJ-MSLR」（44万円）

地球に存在しない希少な天体物質「ムオニオナルスタ隕石」を文字盤に採用。地球上では再現不可能とされる網目模様の結晶が宇宙の神秘を映し出す。C.O.S.C.認定ムーブメントを搭載し、80000A／mの耐磁性能と5000Gsの耐衝撃性を備え、実用性が非常に高い。

【SPEC】ケース径36mm、自動巻き（キャリバーRR1103-C）、スイスC.O.S.C.認定クロノメーター、パワーリザーブ約38時間、SSケース、100m防水、反射防止サファイアガラス

▲インデックスと針には、暗闇でレインボーの光を放つ「自発光マイクロ·ガスライト」を搭載。視認性も抜群

■NASA撮影画像をもとにしたリアルなムーンフェイズを搭載

レイモンド ウェイル

「ミレジム ムーンフェイズ スペシャル エディション 2145-STC-RIH01」（46万2000円）※日本限定100本

シルバー×スレートブルーのツートンセクターダイヤルに、NASA撮影画像をもとにしたリアルなムーンフェイズを配した限定モデル。1930〜50年代風のネオ·ヴィンテージなデザインと、精緻なムーンフェイズ表示が調和し、星空を想起させる静謐な表情を演出。

【SPEC】ケース径35mm、自動巻き（キャリバー RW4280）、パワーリザーブ約41時間、SSケース、5気圧防水、サファイアクリスタル、シースルーバック

▲定番モデルとは異なるデザインのムーンフェイズを搭載。画像をもとに本物の月の陰影を加えたモダンな仕上がり

■ターコイズの文字盤を採用した美麗なムーンフェイズモデル

フレデリック・ コンスタント

「クラシック ムーンフェイズ デイト マニュファクチュール FC-716TU3H61」（88万円）※世界限定716本

美しい色合いを持つ天然のターコイズ文字盤に、ファセット加工が施された針とインデックスを配した限定モデル。6時位置にはムーンフェイズとデイトを統合したカウンターを配置。一日を刻む短い時間と長い月の満ち欠けの時間が共存する詩的な1本に仕上がっている。

【SPEC】ケース径40mm、自動巻き（キャリバーFC-716）、パワーリザーブ約72時間、SSケース、5気圧防水、サファイアガラス、シースルーバック

■月明かりが差し込む静かな夜の海をベゼルに表現

カシオ

「オシアナス マンタ S7000シリーズ OCW-S7000CN」（30万8000円）※数量限定1600本

ベゼルに江戸切子を施したサファイアガラスを採用し、淡い月光に照らされて輝く海面を表現。見る角度や光の強さによって表情が変化し、腕を傾けるたびにブラックと調和したブルーが輝きを放つ。ダイヤルは月から着想を得た微細な凹凸加工で砂目調の質感を実現。

【SPEC】ケース径42.8mm、ソーラー駆動式クォーツ、パワーリザーブ約5カ月（パワーセーブ時約19カ月）、チタンケース、10気圧防水、反射防止サファイアガラス

■星々が渦巻く銀河から着想を得たスパイラルパターンが神秘的

セイコー アストロン

「Nexter “Starry Sky” 2026限定モデル SBXC187」（33万円）※世界限定1500本（うち国内500本）

アストロンの由来となる「宇宙」に瞬く星々をデザインソースとした“Starry Sky”モデル。漆黒の宇宙に渦巻く銀河が浮かび上がる様子を、ブラックのケース＆ブレスレットとダークターコイズのラメ入りダイヤルで表現。スパイラルパターンの型打ち模様が印象的。

【SPEC】ケース径43.3mm、GPSソーラー駆動式クォーツ（キャリバー 5X83）、パワーリザーブ約6カ月（パワーセーブ時約2年）、チタンケース、10気圧防水、サファイアガラス

■シルバームーンの輝きを結晶チタニウムを用いて表現

シチズン アテッサ

「ACT Line エコ・ドライブ GPS衛星電波時計 Platinum Shine Collection CC4076-65A」（36万3000円）※世界限定2200本

満月が銀色に輝くシルバームーンから着想を得た特別モデル。独自技法でチタニウムの表面に結晶パターンを生み出した「結晶チタニウム」をバンドの中駒に採用。文字盤にも結晶パターンを施し、シルバーを基調とした美しいデザインをブラックベゼルで引き締めている。

【SPEC】ケース径44.6mm、ソーラー駆動式クォーツ（キャリバー F950）、チタンケース、パワーセーブ時約5年、10気圧防水、反射防止サファイアガラス

■漆黒の宇宙で響き合う星を表現した25周年記念モデル

カンパノラ

「MINUTE REPEATER AH7064-52E 星響（ほしのひびき）」（45万1000円）※数量限定250本

夜空に輝く星々が互いに影響し合い軌道を保つように、時の流れと宇宙の調和を表現。デュラテクトDLCを施した宇宙を想起させる漆黒のケースとバンドに、星の輝きを象徴するゴールドカラーが映える。美しい音色で時刻を知らせる「ミニッツリピーター」を搭載。

【SPEC】ケース径42.5mm、電池式クォーツ（キャリバー 6762）、電池寿命約2年、ステンレスケース、日常生活用防水、反射防止サファイアガラス

