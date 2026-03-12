衝撃の“PK３度奪取”！ 欧州で無双ドリブル発揮の24歳日本人を指揮官絶賛「彼の実力は誰もが知っている」「加入してくれたことが本当に嬉しい」
ベルギー２部でプレーする倍井謙が、鋭いドリブル突破でチームの勝利に大きく貢献した。
ベールスホットは現地３月11日、第29節でアンデルレヒトのBチームと対戦。今年１月に名古屋グランパスから期限付き移籍で加入した倍井は、この試合で３度のPKを獲得する好パフォーマンスを披露した。
激しい雨のなか行なわれた一戦は、立ち上がりからホームのベールスホットが主導権を握る。開始早々、倍井がドリブルでペナルティエリア内に侵入して倒され、PKを獲得。これをブライアン・プラットが決めて先制する。さらに５分後、再び倍井がエリア内でファウルを受けてPKを奪取。プラットが再び成功させ、チームは序盤でリードを広げた。
さらに、３−２と１点差に詰め寄られて迎えた80分にも、倍井が再び決定的な仕事を果たす。ドリブル突破からこの日３度目となるファウルを誘ってPKを獲得。相手DFダコスタにはレッドカードが提示され、キッカーのプラットがこのPKも冷静に決めてハットトリックを達成し、試合を決定づけた。
最終的にベールスホットが４−２で勝利。２失点したものの、シーズン終盤へ向けて弾みのつく白星となった。
クラブ公式サイトを通じて、指揮官のモハメド・メソウディ監督は「ケン・マスイが誘い込んだ３度の正当なペナルティは、いずれも決めることができた。マスイの実力は誰もが知っている。１月に加入してくれたことが本当に嬉しい。彼はすでに多くのことを成し遂げている」と絶賛した。
欧州挑戦を始めた24歳MFは、ベルギーの地でさっそく存在感を高めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】止められないドリブラー倍井謙の３PK誘発！
ベールスホットは現地３月11日、第29節でアンデルレヒトのBチームと対戦。今年１月に名古屋グランパスから期限付き移籍で加入した倍井は、この試合で３度のPKを獲得する好パフォーマンスを披露した。
激しい雨のなか行なわれた一戦は、立ち上がりからホームのベールスホットが主導権を握る。開始早々、倍井がドリブルでペナルティエリア内に侵入して倒され、PKを獲得。これをブライアン・プラットが決めて先制する。さらに５分後、再び倍井がエリア内でファウルを受けてPKを奪取。プラットが再び成功させ、チームは序盤でリードを広げた。
最終的にベールスホットが４−２で勝利。２失点したものの、シーズン終盤へ向けて弾みのつく白星となった。
クラブ公式サイトを通じて、指揮官のモハメド・メソウディ監督は「ケン・マスイが誘い込んだ３度の正当なペナルティは、いずれも決めることができた。マスイの実力は誰もが知っている。１月に加入してくれたことが本当に嬉しい。彼はすでに多くのことを成し遂げている」と絶賛した。
欧州挑戦を始めた24歳MFは、ベルギーの地でさっそく存在感を高めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】止められないドリブラー倍井謙の３PK誘発！