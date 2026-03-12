タレントのGENKING.さんは3月12日、自身のInstagramを更新。へそ出しスタイルで美しいウエストを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：GENKING.さん公式Instagramより）

タレントのGENKING.さんは3月12日、自身のInstagramを更新。美しいウエストが際立つ姿を披露し、新しいネイルも公開しました。

【写真】GENKING.のへそ出し美ウエスト

「カジュアルスタイルも似合ってます」

GENKING.さんは「10年前位にしてた、懐かしのネイルがバズってる事で久々にしてみた」とつづり、2枚の写真と1本の動画を投稿。1枚目が、鏡越しの自撮りショットです。ノースリーブのトップスからはへそが露出しており、美しいウエストが際立っています。ピンク色の髪も似合っており、かわいらしいです。

コメントでは「ネイルかわいい」「カジュアルスタイルも似合ってます　クロムハーツ合わせスタイルが完璧だから素敵すぎます」「ウェスト最強!!」「派手な髪型も派手なネイルもさなちゃんだと浮かなくて馴染んで可愛さ倍増！」と、絶賛の声が寄せられました。

美ウエスト＆美脚も披露！

2025年10月7日には「泣いても笑っても、最後に立ってんのは私」とつづり、美しいウエストと細く長い脚があらわになった姿を披露していたGENKING.さん。こちらもとてもすてきです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)