東京都は、令和8年を「結婚のきっかけにしたい特別な1年」と位置付け、結婚に向けた後押しをさらに強化するため、「TOKYO 八結び」キャンペーンを展開している。その一環として、3月8日には、日の出からお台場海浜公園まで貸切船に乗船し、交流を深めるイベント「『ベイエリアde縁結び』〜船上で素敵な出会いを〜」を開催した。イベントでは、レインボーブリッジやベイエリアなどの夜景を一望しながら、参加者同士が交流を深められる“貸切船上での特別な交流体験”を提供した。



、「『八重洲de縁結び』〜新春のひととき、ボッチャで新たな出会いを〜」の様子

東京都では、結婚を希望する人に「はじめの一歩」を踏み出してもらうための様々な取り組みを行っている。今年は、令和8年にちなんだ結婚応援キャンペーンとして「TOKYO 八結び」を展開。これまでに、「『八重洲de縁結び』〜新春のひととき、ボッチャで新たな出会いを〜」、「『切り紙アートde繋ぐ縁結び』〜多摩で生まれる素敵な出会い〜」などの交流イベントを開催してきた。



「『切り紙アートde繋ぐ縁結び』〜多摩で生まれる素敵な出会い〜」の様子

「八重洲de縁結び」では、パラリンピックの人気競技「ボッチャ」を体験できる交流イベントを実施。多くの参加者は初めてのボッチャにもかかわらず、競技を通して自然とコミュニケーションが生まれ、楽しみながら参加者同士のつながりを深めた。また、「切り紙アートde繋ぐ縁結び」では、作品づくりを個々に取り組みながら、制作過程や仕上がりについて参加者同士で意見を交わした。切り絵アートを通じたコミュニケーションの場となり、参加者同士の心の距離が一層近づく様子が見られたという。



東京都知事の小池百合子氏によるビデオメッセージ

そして今回、都内の豊かな水辺空間を活かした舟運事業と連携し、貸切船に乗って交流を深めてもらうイベント「『ベイエリアde縁結び』〜船上で素敵な出会いを〜」を開催した。イベントの開催にあたり、東京都知事の小池百合子氏が、ビデオメッセージを通じて挨拶。「東京都では、『結婚したい』『子どもを持ちたい』と望む人の思いに寄り添い、一人ひとりの自己実現を全力で応援している。令和8年の『八』は、末広がりや、横にすると『∞（インフィニティ、永遠）』など、おめでたい意味を持つ。そこで今年を『結婚のきっかけにしたい特別な1年』と位置づけ、結婚をさらに後押しするべく『TOKYO 八結び』キャンペーンを展開している。昨年、都内における婚姻数は大幅に増加し、AIマッチングシステム『TOKYO縁結び』の成婚数も100組を大きく超えた。この流れがさらに広がり、もっと多くの人に幸せが届くよう頑張っていくので、これからの展開にも期待してほしい」と、「TOKYO 八結び」キャンペーンに力を注いでいくとアピールした。



タメニー 成婚コンシェルジュの山本晶子氏

次に、タメニー 成婚コンシェルジュの山本晶子氏が講師を務め、参加者同士のスムーズな交流をサポートするためのミニセミナーを行った。セミナーでは、初対面同士で会話がうまく続かないという悩みを解決するリアクション技として、「共感の頷き」「驚き・感情のリアクション」「一言プラス」の3つを伝授。実際に参加者にも、このリアクション技にチャレンジしてもらった。山本氏は、「初対面でも会話を長く続けるためには、『うまく話す』ことではなく、『感じたことを返す』ことが大切。『共感』と『驚き』、『プラス一言』で会話は広がっていくので、リアクションを意識して会話を楽しく進めてほしい」とアドバイスしてくれた。



グループトークの様子

ミニセミナーが終わると、参加者による初対面のグループトークを実施。男女4人のグループごとに交流を行い、席をチェンジしながら参加した男女全員がお互いのプロフィールを交換した。グループトークでの会話やプロフィールを踏まえて、アプリに第一印象を登録すると、いよいよ船上へ。日の出からお台場海浜公園まで、貸切船に乗ってのフリートークがスタートした。



貸切船でのフリートークの様子

貸切船内は、1階席と2階席に分かれており、フリートークの途中で男性のみ1階と2階の席のシャッフルが行われた。参加者は、第一印象でのマッチング情報も参考にしながら、希望の相手を探し、さらに交流を深めていた。また、レインボーブリッジやベイエリアの夜景が雰囲気を盛り上げ、貸切船の上という特別な空間が参加者同士の距離をグッと縮めている様子だった。



貸切船でのフリートークの様子

「TOKYO 八結び」キャンペーンの今後の展開としては、8月8日に大型フェスタの開催を予定している。このイベントでは、著名人のトークショーや模擬結婚相談などの様々な企画を実施するとのこと。また、イベント以外にも様々な取り組みを展開している。結婚支援マッチング事業では、結婚や婚活に関する相談に無料で対応する「WEB相談」やAIマッチングシステム『TOKYO縁結び』を提供。婚活・結婚関連団体との連携事業では、「お試し結婚相談」（日本結婚相手紹介サービス協議会）や「結婚カップルおうえん」（日本ブライダル文化振興協会、未来ウエディングJAPAN）などを実施している。



令和8年用 東京都オリジナル婚姻届

この他、「1年以内に結婚を予定している婚約カップル」や「結婚してから1年以内の新婚カップル」には、「TOKYOふたり結婚応援パスポート」を発行。パスポートを提示すると協賛店等から結婚応援サービスを受けることができる。さらに、「令和8年用 東京都オリジナル婚姻届」を用意。縁起のよい紋様（青海波、麻の葉、エ霞）を背景に、東京の街並みや都の花や木（ソメイヨシノ、イチョウ）の模様をあしらった特別なデザインとなっている。

東京都＝https://www.metro.tokyo.lg.jp/