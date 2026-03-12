ニューウェルブランズ・ジャパン コールマン事業部（以下、コールマン）は、手入れが簡単なメッシュ素材と涼感カラーによってプールをはじめとした夏のレジャー最適な新作チェア「フロートチェアメッシュ（クリスタルブルー）」、「リゾートチェアメッシュ（クリスタルブルー）」、「ファンチェアメッシュ（クリスタルブルー）」、「ファンチェアダブルメッシュ（クリスタルブルー）」の4種を、3月から順次発売する。





通気性の高いメッシュ素材を採用しており、暑い時期でも蒸れにくく快適に使用できる。また、水濡れに強く手入れも簡単なため、プールサイドやビーチなどの水辺シーンでも安心だとか。爽やかなクリスタルブルーは、夏の日差しにきらめく透明感のある水面を表現したカラーで、視覚的にも涼しさを演出する。ウォーターアクティビティはもちろん、夏フェスや花火大会など、夏のアウトドアレジャー全般で活躍する。背面にはタオルなどの小物を収納できるポケットを配置した。さらに、すべてのモデルにショルダーベルト付きの専用収納ケースが付属しており、持ち運びも簡単だという。



「フロートチェアメッシュ（クリスタルブルー）」

「フロートチェアメッシュ（クリスタルブルー）」は、“地面の熱気”から距離を取れる、夏の地面のコンディションに左右されにくい新作コンパクトグランドチェア。夏のグラウンドスタイルは地面の熱さや湿気に悩まされがちだが、このアイテムは座面下に空間が生まれる構造によって、地面の熱を受けにくく、夏でも快適にグラウンドスタイルを楽しむことができる。また、座面が低いことで身体が自然に沈み込み、リラックス姿勢を保ちやすいため、長時間座っても疲れにくい点が魅力となっている。設営・撤収はシングルアクションで簡単に行うことができ、軽量かつコンパクトなため、プールサイドなど移動の多いレジャーシーンでも便利に使用することができる。



「リゾートチェアメッシュ（クリスタルブルー）」

「リゾートチェアメッシュ（クリスタルブルー）」は、ゆったりとした座り心地で人気の定番リゾートチェアを、夏仕様に仕上げたモデル。両側のアームレストにカップホルダーが備えられており、ドリンクを手元に置きながらリラックスすることができる。「フロートチェアメッシュ（クリスタルブルー）」と同様に設営・撤収をシングルアクションで行うことができ、収納サイズもスリムなため、移動・運搬もスムーズだとか。“飲みながらくつろぐ時間”を過ごすのにちょうどよく、水分補給を怠りがちなバーベキューや夏フェス、プールサイドでのリラックスチェアとして便利に使用することができる。



「ファンチェアダブルメッシュ（クリスタルブルー）」

「ファンチェアメッシュ・ファンチェアダブルメッシュ（クリスタルブルー）」は、軽量コンパクトで使い勝手の良い定番コンパクトチェアを、夏仕様に仕上げたモデル。メッシュシートになったことで手入れもしやすく、より手軽さがアップした。「ファンチェアダブルメッシュ（クリスタルブルー）」はシングルタイプの「ファンチェアメッシュ（クリスタルブルー）」が2つ横に連なった形状で、家族や友人と視線や会話を自然に共有できる横並びの快適さがポイントになっている。プールなどのウォーターアクティビティはもちろん、スポーツ観戦や花火大会など、隣り合って座りたいシーンで活躍する。

［小売価格］

フロートチェアメッシュ（クリスタルブルー）：3410円

リゾートチェアメッシュ（クリスタルブルー）：3630円

ファンチェアメッシュ（クリスタルブルー）：3410円

ファンチェアダブルメッシュ（クリスタルブルー）：5610円

（すべて税込）

［発売日］3月から順次

コールマン＝https://ec.coleman.co.jp