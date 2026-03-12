「備えの大切さ」熊本地震経験の語り部が伝え続ける大事なこと
シリーズ「熊本地震10年」、震度6弱の揺れが襲った南阿蘇村では、3年前に熊本地震震災ミュージアムKIOKUが完成、約60人の語り部ガイドが経験や学びを語り継いでいます。語り部の1人が伝えているのは「備えの大切さ」です。
2023年、東海大学 阿蘇キャンパスの跡地に作られた熊本地震震災ミュージアム「KIOKU」。熊本地震の記憶を風化させず後世につないでいこうと名づけられました。
高野台地区では、4月16日の本震で広範囲にわたり土砂の崩壊が発生。住宅が立ち並ぶ集落に土砂が流れ込み、4世帯5人が亡くなりました。
伊藤さんは、土砂が流れ込んだこの場所に家を建てる予定だったのです。2010年、豊かな自然に惹かれ、熊本市から南阿蘇村に移住を決断した伊藤さん。友人が家の予定地の地盤調査を勧めてくれました。
伊藤さんは、「阿蘇は特に地盤調査しなきゃならないよということで素直に聞いて地盤調査したんですね。そしたら、ここは業者が『建てないほうがいいよ』ということだったもんだから、建てなかった。無視して建てていたら、今頃、こうしてお話できないかもしれないね。」と話します。
友人の言葉で命を救われた伊藤さん。別の場所に家を建て無事でしたが、痛感したのは、地震の後の命をつなぐ、日頃からの備えの大切さでした。
地震後、暗闇の中を裸足で歩いた伊藤さんは、割れた食器を踏み足の裏を切ってしまい、完治するまでにおよそ半年ほどかかったといいます。以来、家の中にはセンサーライトを設置しスリッパを履いて生活しています。
さらに、「これは給水車に並んでいるんですね、長い列ですね。これは何百人も並んでいますよ。これが熊本の象徴。要するに今まで地震がなかったから備えもなかったんですよという写真です。」と写真を見せながら語ります。
当時、災害に対して何も備えていなかった自らの経験を踏まえ、伊藤さんは備えの大切さを語るようにしているといいます。
「まず水、食料、それから懐中電灯、できればカセットコンロ。そんなものを常に手に届くところすぐ持ち出せるところに置いてほしいです。そういうことをしなかったから 非常に困ったんですよね。5日間ぐらい飲まず食わずだった。」
ミュージアムを訪れる人も、伊藤さんの言葉の重みを感じています。
大分から訪れた女性は、「息子が阿蘇市内牧にいるんです。その関係から身近に感じたりと いうことがあって。月日が流れているけどやっぱりあのときの記憶は蘇りますよね。」と話、福岡から訪れた男性は、「（展示などを見て）連続的にあれだけ震災が来たという体験をすると、 めちゃくちゃ怖いなと感じました。防災意識というのをしっかり考えないといけないなと、改めて見て感じましたね。」と話します。
自分と同じような思いをする人を1人でも減らせるように…。
地震の記憶が薄れつつある今だからこそ、伊藤さんは語り続けることに意義を感じています。
「もし生涯の間にこんな大きな地震に遭遇するかもしれない。 その時に『あぁ、あの時のおっちゃんが言っとったな』と備えてくれれば一番うれしいですね。」
（緒方太郎キャスター）
「熊本地震の時に生まれていなかった子どもたちも多くなってきた今。地震はひとりでいるときに起きるかもしれません。
伊藤さんは「もしもに備えて緊急時に避難する場所など、日頃から家族と防災についてたくさん話してほしい」と呼びかけています。