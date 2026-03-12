◇女子ゴルフツアー 台湾ホンハイ・レディース第1日（2026年2月12日 台湾 オリエントG＆CC＝6720ヤード、パー72）

46年ぶりの海外開催となる今季第2戦が台湾で開幕し、ツアー1勝の金沢志奈（30＝クレスコ）が6バーディー、1ボギーの67をマークし、首位と2打差の2位につけた。昨年9月の日本女子プロ選手権以来のツアー2勝目に向けて好スタートを切った。

傾斜のきついグリーンを攻略し、6バーディーを奪った金沢は「パットがすごく良かったのでスコアにつながったと思う。難しいグリーンだけど、すごくタッチが合っていた」と笑みを浮かべた。

3番で1・5メートル、4番は7メートルを沈めて、連続バーディーでいい流れをつくり、8番でもスコアを伸ばした。11番でボギーをたたいたが、16番で10メートルのフックラインを読み切った。

飛距離はないが、堅実で粘り強いプレーを信条とする。昨年9月、ソニー日本女子プロ選手権で念願のツアー初勝利をメジャー大会で飾った。今年2月にはインスタグラムで1歳上の一般男性との結婚を表明した。

左手には指輪はなく「今季もそんなに変わらないと思う」とマイペースながら“ミセス”として臨んだシーズンでさらなる飛躍を狙っている。

前週の開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースを12位で終えて台湾に移動。台北で観光を楽しむなどリフレッシュして臨んだ。「台湾は初めて。小籠包がおいしかった」と頬を緩めた。

2日目に向けて「風が強くなるとインは距離が長いので難しくなる。いい位置にいるので明日以降も上位を目指して頑張りたい」と意気込んだ。