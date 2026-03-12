Ｇタウンが「高校野球引退試合『ラストゲーム』応援プロジェクト」応募開始　６〜８月に思い出の一戦を

ジャイアンツタウンスタジアム(Ｇタウン・東京都稲城市)は６〜８月に、高校球児の引退試合に限定してＧタウンを特別に貸し出す企画「高校野球引退試合『ラストゲーム』応援プロジェクト」を実施。１２日に参加チームの募集を開始した（２３日まで）。

昨年３月の開業以来、多方面から「Ｇタウンで高校野球引退の記念試合を行いたい」という声が寄せられており、高校の硬式・軟式野球部を引退する３年生を中心としたチームの記念試合に限り、スタジアムを有料で貸し出す。

日程は６月２２〜２４日、７月２４日、８月２０日の計５日で午後１〜４時、午後５〜８時の９枠（７月２４日は午後１時開始のみ）。硬式・軟式、都道府県は問わず、校内の紅白戦、または２校以上の対戦のいずれかで利用できる。試合の運営要員、審判、使用球などは、利用者が用意。試合に参加できる選手は高校生のみ。観戦スタンドは無料入場に限り利用可能となる。

利用料は３時間３０万円(税別、グラウンド整備費、諸室利用料、スコアボード利用料、ナイター照明利用料を含む＝操作員、アナウンスは利用者が手配）。問い合わせは東京ジャイアンツタウン・マネジメントカンパニー（電話０４２-４０１-６５６５＝平日午前１０時〜午後５時）。応募多数の場合は抽選となる。