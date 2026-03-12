ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国全人代、3回目の「代表通路」取材実施 中国全人代、3回目の「代表通路」取材実施 中国全人代、3回目の「代表通路」取材実施 2026年3月12日 20時10分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １２日、取材を受ける全人代代表。（北京＝新華社記者／蔡湘鑫） 【新華社北京3月12日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は12日、北京の人民大会堂で3回目の「代表通路」（全人代代表を対象とした特設スペース取材）を行った。１２日、取材を受ける全人代代表の陸暁琳（りく・ぎょうりん）氏。（北京＝新華社記者／程婷婷）１２日、取材を受ける全人代代表。（北京＝新華社記者／蔡湘鑫）１２日、取材を受ける全人代代表の李剛（り・ごう）氏。（北京＝新華社記者／程婷婷）１２日、取材を受ける全人代代表の王国棟（おう・こくとう）氏。（北京＝新華社記者／程婷婷）１２日、取材を受ける全人代代表。（北京＝新華社記者／蔡湘鑫）１２日、取材を受ける全人代代表の夏華（か・か）氏。（北京＝新華社記者／程婷婷）１２日、取材を受ける全人代代表の呂妍（りょ・けん）氏。（北京＝新華社記者／程婷婷）１２日、取材を受ける全人代代表の賈少謙（か・しょうけん）氏。（北京＝新華社記者／李明剛）１２日、「代表通路」で取材する記者ら。（北京＝新華社記者／傅天） リンクをコピーする みんなの感想は？