【新華社北京3月12日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は12日、北京の人民大会堂で3回目の「代表通路」（全人代代表を対象とした特設スペース取材）を行った。

１２日、取材を受ける全人代代表の陸暁琳（りく・ぎょうりん）氏。（北京＝新華社記者／程婷婷）

１２日、取材を受ける全人代代表の李剛（り・ごう）氏。（北京＝新華社記者／程婷婷）

１２日、取材を受ける全人代代表の王国棟（おう・こくとう）氏。（北京＝新華社記者／程婷婷）

１２日、取材を受ける全人代代表の夏華（か・か）氏。（北京＝新華社記者／程婷婷）

１２日、取材を受ける全人代代表の呂妍（りょ・けん）氏。（北京＝新華社記者／程婷婷）

１２日、取材を受ける全人代代表の賈少謙（か・しょうけん）氏。（北京＝新華社記者／李明剛）