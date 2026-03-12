Rosem春の新作♡伊藤桃々プロデュースのときめきランジェリー
モデル・タレントとしてZ世代から圧倒的な人気を集める伊藤桃々さんがプロデュースするランジェリーブランド「Rosem（ロゼム）」から、春の新作ランジェリーが登場。2026年3月12日(木)19時より公式オンラインストアで販売がスタートしました。夜空の星のようなきらめきや、ふんわり優しいカラーが魅力のロマンティックなデザインが特徴。春のときめきをぎゅっと詰め込んだ、特別感あふれるランジェリーコレクションです♡
スターラベンダーの幻想デザイン
価格：4,400円(税込)
カラー：スターラベンダー
ブラ：A～Gカップ／アンダーバスト65～75／ショーツ：M（ヒップ87-95cm）※EFG75のみLサイズ（ヒップ92-100cm）
夜空に輝く星をイメージしたロマンティックなランジェリー。艶感のある楊柳シフォンとラメ入りケミカルレースが組み合わさり、デコルテを華やかに彩ります。
中央のクロスコードとチャームがアクセントとなり、女性らしい魅力を引き立てるデザイン。
カップを縁取る繊細なケミカルレース刺繍が、高級感のある特別な一着に仕上げています。
大人ロマンティックなネイビー
価格：4,400円(税込)
カラー：スターネイビー
ブラ：A～Gカップ／アンダーバスト65～75／ショーツ：M（ヒップ87-95cm）※EFG75のみLサイズ（ヒップ92-100cm）
ブラックよりもやわらかく肌になじむ透け感ネイビーが魅力のランジェリー。
夜空を思わせる深いカラーに、星のように輝くチャームを添えて大人のロマンティックを演出します。
カップサイドにはクロスデザインをあしらい、さりげない色気をプラス。幻想的な雰囲気と女性らしさを両立した一着です。
春のときめきを纏うランジェリー
今回のRosem春の新作ランジェリーは、星をモチーフにしたロマンティックな世界観が魅力。艶感のある楊柳シフォンやラメ入りレースなど、細部までこだわったデザインで、デコルテを美しく演出します。
スターラベンダーとスターネイビーの2カラー展開で、甘さと大人っぽさの両方を楽しめるのもポイント。
春らしい優しい雰囲気をまといながら、自分らしい可愛さを楽しめるランジェリーです。
春のときめきランジェリー♡
星のきらめきをイメージしたデザインが印象的なRosem春の新作ランジェリー。ラメレースやチャームなど細部までこだわったディテールが、ロマンティックなムードを高めてくれます。春らしい優しいカラーと大人可愛いデザインで、毎日の気分をそっと高めてくれる一着。新しい季節のランジェリーとして、ぜひチェックしてみてください♡