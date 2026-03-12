15歳、旅立ちの春です。

県内すべての公立中学校と義務教育学校できょう卒業式が行われ、7900人余りが学び舎をあとにしました。



南砺市の井波中学校では3年生61人が卒業を迎えました。

式では卒業生一人ひとりが卒業証書を受け取りました。そして安養貢校長が「思い通りにいかなくても決して諦めず、自分の手で未来をデザインしてほしい」とはなむけの言葉を贈りました。



今年の卒業生たちは2023年に入学しました。コロナ禍で制限されていた日常が少しずつ回復する一方、南砺市の一部の中学校では部活動の地域移行が始まるなど、社会や地域の変化を仲間と共に乗り越えてきました。





◆卒業生「いろんなことあったけど、楽しかった…」

◆卒業生

「実感わかなくて、ほんまに卒業するんやよね？みたいな」



◆卒業生

「目標は…元気に、誰よりも幸せに生きる！」



卒業生の中には、スキーのアルペン競技で活躍している上野朱里さんの姿も。

上野さんは中学3年間の県大会で負けなしの6冠を達成。優勝が期待された最後の全国中学校スキー大会では惜しくも表彰台を逃しましたが、今月6日のユースジャパンカップでは見事、全国優勝しました。

◆上野朱里さん

「高校ではインターハイもあるので予選にしっかり通って、目標の全国1位とか世界で活躍するスキーヤーになることを達成できるよう日々頑張りたい」



上野さんはスキーの強豪校である富山第一高校に進学します。