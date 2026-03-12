お笑いコンビ「野生爆弾」くっきー！（49）が、11日放送のテレビ朝日「かまいガチ」（水曜後11・15）に出演。共演した超大物の逸話を明かした。

この日は「ここからは聞いた話なんやけど…」企画。芸人たちの楽屋で展開される噂話を展開、前半は真実を語り「ここからは聞いた話なんやけど」をきっかけに嘘か本当かわからない話を披露した。

くっきー！は「大物話いいですか？松本伊代さん」と切り出した。関西の番組で共演、収録後に新大阪のホームでばったり再会したといい「さっきはお疲れ様でした！って見たら、ピンマイク付いてる。外し忘れたんでしょう」と松本の服にピンマイクが付いたままだったと説明。しかし「ようよう考えたら、私服に戻ってるんですよ」と衣装ではなく私服にピンマイクが付いた状態だったと明かした。

松本にピンマイクを指摘すると「わぁー！ほんとだほんとだ！いつか返さないとね」と言って帰っていったといい「こっから聞いた話なんですけど」。「あの…伊代さん多いんですって。そのまま帰っちゃうのが。制作会社2個潰れたらしいです。ピンマイク意外と高いから」と逸話を披露し、共演者を爆笑させた。