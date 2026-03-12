走行性能を大幅に強化

東京オートサロン2026には、さまざまなコンセプトモデルが登場しました。その中でも高い注目を集めた一台が、日産が出展した「AURA NISMO RS Concept（オーラ ニスモ RS コンセプト）」です。

同車はもともと高い性能を持つ「AURA NISMO（オーラ ニスモ）」をさらにカスタムし、強力なスペックに仕上げたモデルとなっています。

そもそもAURA NISMOは、プレミアムコンパクトカーの「オーラ」に専用エアロパーツを装着し、走行性能を高めたスポーツモデルです。

AURA NISMO RS Conceptでは、AURA NISMOのパワーユニットの変更やエアロパーツの調整など、さらなるカスタマイズが施され、ハイパフォーマンス・スポーツモデルへと仕上げられています。

最大の特徴といえるのが、パワーユニットの変更です。AURA NISMO RS Conceptには、「X-TRAIL NISMO（エクストレイル ニスモ）」に搭載されている強力なパワートレインを採用しています。

1.5リッターのKR15DDT型エンジンを発電用とする第2世代e-POWERをチューニングしたもので、フロントに150kW／330Nm、リアに100kW／195Nmのモーターを搭載しています。

さらに、4WD制御には高いトラクションと旋回性能を生み出す「NISMO tuned e-4ORCE」を採用。足元にはハイグリップタイヤを装備することで、ハンドリング性能を高めています。

また、ブレーキ性能も強化されており、フロントには対向4ポッドの大型キャリパー、リアには対向2ポッドキャリパーを採用しています。

エクステリアでは、フロントスポイラー、フロントフェンダー、サイドスカート、リアディフューザー、専用リアスポイラーを装備。

特にフロントフェンダー、サイドスカート、リアディフューザーには、NISMOモデルならではのレッドアクセントが施されています。

専用色の「ダークマットNISMOステルスグレー」も、このモデルの魅力を高めるポイントです。

ボディサイズは全長4260mm×全幅1880mm×全高1485mmと、AURA NISMOからフェンダーが左右で145mm拡大されており、全長も140mm長くなっています。

一方で、ローダウンにより全高は約20mm低くなり、全体的にローワイドなスタイルとなっています。

日産によると、「技術検証を目的としたコンセプトカー」とのことですが、「将来的にはコンプリートカーとしての市販化も視野に入れている」とコメントしています。実際に市販化されるのか、今後の展開に注目です。