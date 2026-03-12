【「働いてないし、ヒマでしょ？」】母が全力サポートしてくれない理由！？＜第15話＞#4コマ母道場
子育てにはたくさんの楽しさや嬉しさがある一方で、大変なことも少なくありません。3人の子どもを育て上げることは、まさに大仕事と言えるでしょう。今回の主人公は、そんな役目を果たした3児の母。子育てを終え、これからは自分の人生を楽しもうと考えていた矢先、娘からあるお願いをされることになります。
第15話 お母さんの気持ち【娘の気持ち】
【編集部コメント】
お義母さん、よくぞサトミさんの気持ちを代弁してくれました！ 妊娠中とはいえ、ミユさんはまだ子育てをしたことがありません。お義母さんの話を聞いて、サトミさんの浮かない顔の理由に合点がいき、ミユさんは少しずつ反省し始めます。ただ、子どもを社会人まで育てた経験がないと、もしかしたらサトミさんの気持ちを具体的に想像するのは難しかったかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
