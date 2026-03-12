任期満了にともなう美作市長選挙は、現職と新人の一騎打ちとなっています。人口減少の問題や地域活性化などを争点に激しい舌戦が繰り広げられています。

【写真を見る】【美作市長選挙】現職と新人の一騎打ち 選挙戦での候補者2人の主張は【岡山】

（萩原誠司候補）

「強い経済を作って厚い福祉をして人口の減少に歯止めをかけるんだ」



（安東章治候補）

「人口が減ろうともみなさま方が幸せに暮らせる町。このものを私は作ってまいりたい」



美作市長選挙に立候補しているのは、届け出順に、現職で5選を目指す萩原誠司氏と新人で元美作市議会議員の安東章治氏の2人です。





選挙戦の争点は？

美作市が抱える大きな課題の一つが人口減少問題です。2005年の合併当初、約3万2千だった人口は、現在2万5千を割り込み、2040年には2万を下回ると予測されています。（市民）「高齢化になってきていますので、ちょっとどこかに行くにしても交通の便が不便かなという面が…」「私の地域でも子どもさんはほぼゼロに近い。やはり子どもがたくさん育つ社会でないと全体も潤わないし将来が不安だなと思っています」「移住というかたちの人たちが来やすい環境を作ってもらえればと思っています」

人口減少を食い止めるために、大規模な企業の誘致が不可欠と強調するのは、現職の萩原氏です。



（萩原誠司候補）

「『だまって縮むわけにはいかない美作市は進む』と言っていますけれど、インパクトのある産業立地それによって（人口減少に対し）『反転攻勢を期す』そのことにつきます」



これに対し、安東氏は人口減少を受け入れた上で減少の速度をできるだけゆるやかにしたいと主張。医療や福祉など行政サービスを充実させ、暮らしやすく幸福度の高い社会の実現を目指したいとしています。



（安東章治候補）

「『縮みながらでも成長していく町』これを目指していく。人口が減ろうとも幸せで愛のある暮らしができるというのが私はベストだろうと」



また、地域の活性化策について萩原氏は、市長として東京の企業と水素発電所の建設を推し進めていて、今年1月には立地に関する協定を締結。次世代型クリーンエネルギーの発電所の設置が実現すれば、1000億円以上の外部からの投資と約100人の雇用が見込まれるとし、人口減少対策と経済の活性化を両立させる起爆剤になると訴えます。



（萩原誠司候補）

「大規模な投資によって（市の財源となる）固定資産税が増えます。企業版のふるさと納税をとることになります。その金を住民の福祉に使う。あるいは農業の振興、林業の振興に使うということで、全体としての産業の広がりとそして市民福祉をあげる。というふうに金を使っていきたい」



一方の安東氏は、市内最大の観光地・湯郷温泉の再整備をはじめとした観光振興を進めるほか、有機・無農薬栽培で付加価値を高めた農作物を低コストで生産する農業政策などを実現し、住民の所得向上や地域のにぎわい創出を目指したいとしています。



（安東章治候補）

「地域住民の8割の方が携わっている農業。このことに関しましてはどうしても力を入れていかなければならない。農業で儲かっている人はほとんどいない。そういうことで国の根幹をなす農業というものが、だんだん廃れていっておりますし、荒廃地も増えている。というようなことは必ず歯止めをかけなければならない」

候補者が思い描く美作市の未来

2人の候補者が思い描く美作市の未来とは。



（萩原誠司候補）

「ジワーっと（人口が）伸びていく中に、田舎のよさをちゃんと残しながら都市的な楽しみもあるような町」



（安東章治候補）

「子どもたちが全てにおいて「美作市っていい町だな」と言っていただけるような愛にあふれる町。これを目指しております」



今後の市政のかじ取り役を誰に託すのか。美作市長選挙は、今月15日に投票が行われ即日開票されます。