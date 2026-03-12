清水港に整備が予定されている海洋文化施設をめぐり、市議らが苦言です。

【画像を見る】清水港に整備が予定されている海洋文化施設

物価高騰により事業者が計画の見直しを検討していることについて「本当にやる意味があるのか」と厳しい指摘が相次ぎました。

＜自民党静岡市議団 丹沢卓久市議＞

「基本的な事業の方向性が後退してしまっている。そうなってくると、これが本当にやる意味があるのかどうなのかということを考え直さなきゃいけなくなってきてしまっているんですよ」

静岡市議会の委員会で議論されたのは、市が清水港で整備を予定する「海洋・地球総合ミュージアム」です。

総事業費は70億円以上膨らむ見込み

この事業をめぐっては当初、約240億円としていた総事業費が物価高騰の影響により、70億円以上膨らむ見込みとなっています。

事業者は3月中に規模を縮小するなどの見直し案を示す予定ですが、市議からは厳しい声が上がりました。

＜自民党静岡市議団 丹沢市議＞

「これだけの費用をかけてしっかりと作ります、市民に対して還元していきますという答えを聞きたいわけですし、あるいは、どうやらこの事業についてはもう先行きが期待できないのでゼロベースで考え直すんですというような答えか」

＜静岡市 金丸貴之海洋政策統括監＞

「まずはしっかりと実現に向け今全力で進めているところでございます」

市は2026年3月末までに着工するかどうか判断するとしていますが、2026年度の当初予算案には設計などにかかる費用として約4億円を計上しています。

＜共産党静岡市議会団 杉本護市議＞

「じゃあSPC（事業者側）が『ごめんなさい』とした場合は『ちょっと待てよ』という立場なのか、そう言えば『その方向にしましょう』という立場なのか」

＜静岡市 BX推進課 滝康俊課長＞

「事業者の反応を見ての対応になると思っています」

計画がまとまれば、施設は2026年夏にも着工し、オープンは2029年春以降になる見通しです。