都内での盗撮で自首 その後の捜査で住居侵入・不同意性交も発覚

女性のスカートの中を盗撮したほか、正当な理由なく女性の住宅に侵入し不同意性交に及んだとして、静岡市の28歳の男性職員が懲戒免職処分となりました。

【動画】「大学時代から盗撮していた」静岡市の男性職員が懲戒免職 女性のスカート内を都内で盗撮し自首... その後の捜査で不同意性交も発覚

3月12日付で懲戒免職処分となったのは、静岡市健康づくり推進課に所属する28歳の男性主事です。

市によりますと、男性は2025年8月、東京都内の店舗の階段で女性のスカートの中をスマートフォンのカメラで動画撮影しました。

その場にいた第三者から声をかけられ、交番に自首したということです。

男性は2025年12月に書類送検され、その後の捜査で正当な理由なく女性の住宅に侵入し、不同意性交に及んでいた事実も明らかになりました。

警察や静岡市の聞き取りに対し、男性は「大学生の頃から階段やエスカレーターで盗撮行為を行っていた」などと話しているということです。