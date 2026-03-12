横山健、声帯炎を発症 14日の音楽フェス出演をキャンセル「当面の間は安静が必要との診断を受けました」
ロックバンド・Hi-STANDARDのギタリストで、Ken Yokoyamaとしても活動する横山健（66）が声帯炎を発症し、3月14日に愛知県で行われる公演をキャンセルすると公式サイトで発表した。
【写真】シグネチュアモデル「Kenny Falcon II」をかき鳴らす横山健
12日に更新されたサイトでは「横山健（Vo/Gt）が喉の不調により医療機関で診察を受けた結果、声帯炎のため当面の間は安静が必要との診断を受けました」と公表。「この診断を受け、主催者様およびメンバー・スタッフで協議した結果、3月14日出演予定の RUMBLE × JAG 2026への出演をキャンセルさせていただくこととなりました」と伝えた。
続けて「本公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様、ならびに RUMBLE × JAG 2026 関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と謝罪した。出演キャンセルに伴うチケットの払い戻しはないとしている。
横山は1969年10月1日生まれ。東京都出身。1990年初頭からメロコア・バンド･Hi-STANDARDのギタリストとして活動。2004年、アルバム『The Cost Of My Freedom』でソロデビューした。
【写真】シグネチュアモデル「Kenny Falcon II」をかき鳴らす横山健
12日に更新されたサイトでは「横山健（Vo/Gt）が喉の不調により医療機関で診察を受けた結果、声帯炎のため当面の間は安静が必要との診断を受けました」と公表。「この診断を受け、主催者様およびメンバー・スタッフで協議した結果、3月14日出演予定の RUMBLE × JAG 2026への出演をキャンセルさせていただくこととなりました」と伝えた。
横山は1969年10月1日生まれ。東京都出身。1990年初頭からメロコア・バンド･Hi-STANDARDのギタリストとして活動。2004年、アルバム『The Cost Of My Freedom』でソロデビューした。