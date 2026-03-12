11日、熊本市東区のガソリンスタンドには、途切れることのない列が…。



■給油にきた客

「値上げされるのを聞いたので、きょう急遽ガソリンを入れにきた」



ガソリンの大幅な値上がりを前に「かけこみ給油」する人で混雑していました。前の年の同じ日と比べ、車の数は2倍以上だったといいます。そして、午後8時の閉店後、レギュラーガソリン158円の表示が184円になりました。





中東情勢の混迷による原油高を受け、県内でもガソリン価格が急騰。消費者と店側の困惑、そして、今後の見通しからお伝えします。■山本紗英子アナウンサー「11日は車が絶えなかったこちらのガソリンスタンド。きょうはガランとしています。」11日、行列だった熊本市東区のガソリンスタンド。12日は、通常の1割ほどだと言います。12日に給油に来た人は…。（客）「急にこの値段だったからびっくりしちゃってえっと思いました」（記者）「きょうからなんですよ」（客）「あ～！きのういれておいたら良かった！」（店員）「4158円です」（客）「ふふふ、笑うしかないですね」

■肥後石油 月出SS・外村研太さん

「普段は満タンにする人が多いんですけれど、2000～3000円で給油される人が多い」



ガソリン価格の高騰に消費者も、店側も困惑しています。



■肥後石油 小山浩一郎代表

「（元売り卸価格が）たぶん過去最高の値上げ額だったものですから、申し訳ないと思いながら上げさせてもらいました」



肥後石油は、3月に入り契約する約200の企業に3回、値上げの案内を出してきました。11日夕方時点では、来週19日からさらに17円の値上げの予定でしたが…

■高市早苗首相

「G7各国や国際エネルギー機関とも連携をしながら、我が国の石油備蓄を活用する方針でございます」



11日夜、高市総理がガソリンなどの供給に支障が生じないよう、来週16日にも石油備蓄の放出を行うと発表しました。



また、経済産業省は、レギュラーガソリン1リットルあたりの全国平均価格が170円程度に抑えられるよう、来週19日からガソリン元売り各社に対して補助金の支給を始めます。

※軽油・重油・灯油もガソリンと同額の補助



この発表を受けて…



■肥後石油 小山浩一郎代表

「5円くらいの値上げということで第一報をしたい」



肥後石油は19日から予定していた17円の値上げを5円程度にとどめるといいますが、情勢次第では変わる可能性もあると話します。



一般財団法人日本エネルギー経済研究所によりますと、一時的に値上げは続くものの、補助金支給の19日から1～2週間後には、1リットル170円前後に落ち着くのではとみています。