俳優の知念里奈が、ドイツに留学中で身長190センチのバレエダンサーとして話題の長男・慈英が20歳の誕生日を迎えたことを明かした。

【映像】知念里奈とバレエダンサー長男の2ショット（複数カット）

2005年に結婚を発表し、翌年長男・慈英が誕生するも、2007年に離婚。2016年にはミュージカル俳優の井上芳雄と再婚し、2018年に第2子となる次男が誕生していた。

2024年12月には、慈英がドイツにバレエ留学することを発表。知念はInstagramで、海で肩車をされる姿やデートを満喫した様子など、慈英との仲睦まじい姿をたびたび披露し、話題となっていた。

バレエダンサー長男の20歳誕生日を祝福

2026年3月11日にはストーリーズを更新。「20歳の誕生日 ドイツに渾身のムービーを送りました」「二十歳の誕生日。ドイツに渾身のムービーを送りました。彼と過ごした時間は最高でしかなかった‼これからも全力で応援したいと思います」と、20歳を迎えた慈英への思いをつづっている。

（『ABEMA NEWS』より）