【13日（金）全国天気】

（ポイント）

・寒気が居座る

・山陰や近畿北部は雨や雪で雷も

・北海道のオホーツク海側は雪

・低気圧が発達しながら南海上を東進

・伊豆諸島は荒天、高波に警戒

13日（金）も上空には寒気が居座るでしょう。山陰から近畿北部は雨や雪が降り、雷を伴う所がありそうです。また東海上にある発達した低気圧の影響で、北海道のオホーツク海側は、午前中を中心に雪が降るでしょう。

さらに南海上を進む別の発達する低気圧の影響で、伊豆諸島は雨が降り、強風や高波に警戒が必要です。特に伊豆諸島南部は、14日（土）にかけて、9メートルの猛烈なしけと、40メートルの最大瞬間風速が予想されています。週末にかけて、大荒れに厳重な警戒が必要です。

さらに低気圧と北にある高気圧との間で等圧線が混み合って、全国的に北寄りの風が強めに吹くでしょう。寒気の影響もあって、冷たい北風で、冬の寒さという所が多くなりそうです。

【13日（金）の予想最低気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 0℃（＋2 3月下旬）

青森 0℃（＋2 3月下旬）

仙台 1℃（±0 平年並み）

新潟 3℃（＋3 3月下旬）

東京都心 4℃（-1 3月上旬）

名古屋 4℃（＋2 平年並み）

大阪 4℃（＋1 2月下旬）

広島 5℃（＋2 平年並み）

高知 6℃（＋1 平年並み）

福岡 6℃（＋1 3月上旬）

【13日（金）の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 4℃（±0 平年並み）

青森 7℃（±0 平年並み）

仙台 11℃（＋1 3月下旬）

新潟 9℃（＋2 3月上旬）

東京都心 11℃（-2 2月中旬）

名古屋 13℃（-2 3月上旬）

大阪 11℃（-2 2月中旬）

広島 11℃（-5 2月中旬）

高知 14℃（-3 2月下旬）

福岡 12℃（-3 2月中旬）

【週末以降は寒の戻りが解消へ、来週は一気に桜の季節か】

発達する低気圧の影響で、伊豆諸島は、週末にかけて、大荒れに警戒が必要です。一方、本州付近は、週末以降、上空の寒気が退散し、今週続いた寒の戻りがようやく終止符となるでしょう。来週は暖かい日が多くなりそうで、桜のつぼみも成長し、続々と開花する予想です。