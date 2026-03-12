【あすの天気】山陰や近畿北部は雨や雪…雷伴う所も 全国的に北寄りの風が強め
【13日（金）全国天気】
（ポイント）
・寒気が居座る
・山陰や近畿北部は雨や雪で雷も
・北海道のオホーツク海側は雪
・低気圧が発達しながら南海上を東進
・伊豆諸島は荒天、高波に警戒
13日（金）も上空には寒気が居座るでしょう。山陰から近畿北部は雨や雪が降り、雷を伴う所がありそうです。また東海上にある発達した低気圧の影響で、北海道のオホーツク海側は、午前中を中心に雪が降るでしょう。
さらに南海上を進む別の発達する低気圧の影響で、伊豆諸島は雨が降り、強風や高波に警戒が必要です。特に伊豆諸島南部は、14日（土）にかけて、9メートルの猛烈なしけと、40メートルの最大瞬間風速が予想されています。週末にかけて、大荒れに厳重な警戒が必要です。
さらに低気圧と北にある高気圧との間で等圧線が混み合って、全国的に北寄りの風が強めに吹くでしょう。寒気の影響もあって、冷たい北風で、冬の寒さという所が多くなりそうです。
【13日（金）の予想最低気温】※（）内は前日比と季節感
札幌 0℃（＋2 3月下旬）
青森 0℃（＋2 3月下旬）
仙台 1℃（±0 平年並み）
新潟 3℃（＋3 3月下旬）
東京都心 4℃（-1 3月上旬）
名古屋 4℃（＋2 平年並み）
大阪 4℃（＋1 2月下旬）
広島 5℃（＋2 平年並み）
高知 6℃（＋1 平年並み）
福岡 6℃（＋1 3月上旬）
【13日（金）の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感
札幌 4℃（±0 平年並み）
青森 7℃（±0 平年並み）
仙台 11℃（＋1 3月下旬）
新潟 9℃（＋2 3月上旬）
東京都心 11℃（-2 2月中旬）
名古屋 13℃（-2 3月上旬）
大阪 11℃（-2 2月中旬）
広島 11℃（-5 2月中旬）
高知 14℃（-3 2月下旬）
福岡 12℃（-3 2月中旬）
【週末以降は寒の戻りが解消へ、来週は一気に桜の季節か】発達する低気圧の影響で、伊豆諸島は、週末にかけて、大荒れに警戒が必要です。一方、本州付近は、週末以降、上空の寒気が退散し、今週続いた寒の戻りがようやく終止符となるでしょう。来週は暖かい日が多くなりそうで、桜のつぼみも成長し、続々と開花する予想です。