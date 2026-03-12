日テレNEWS NNN

【13日（金）全国天気】
（ポイント）
・寒気が居座る
・山陰や近畿北部は雨や雪で雷も
・北海道のオホーツク海側は雪
・低気圧が発達しながら南海上を東進
・伊豆諸島は荒天、高波に警戒

13日（金）も上空には寒気が居座るでしょう。山陰から近畿北部は雨や雪が降り、雷を伴う所がありそうです。また東海上にある発達した低気圧の影響で、北海道のオホーツク海側は、午前中を中心に雪が降るでしょう。

さらに南海上を進む別の発達する低気圧の影響で、伊豆諸島は雨が降り、強風や高波に警戒が必要です。特に伊豆諸島南部は、14日（土）にかけて、9メートルの猛烈なしけと、40メートルの最大瞬間風速が予想されています。週末にかけて、大荒れに厳重な警戒が必要です。

さらに低気圧と北にある高気圧との間で等圧線が混み合って、全国的に北寄りの風が強めに吹くでしょう。寒気の影響もあって、冷たい北風で、冬の寒さという所が多くなりそうです。

【13日（金）の予想最低気温】※（）内は前日比と季節感

札幌　　　0℃（＋2　3月下旬）
青森　　　0℃（＋2　3月下旬）
仙台　　　1℃（±0　平年並み）
新潟　　　3℃（＋3　3月下旬）
東京都心　4℃（-1　3月上旬）
名古屋　　4℃（＋2　平年並み）
大阪　　　4℃（＋1　2月下旬）
広島　　　5℃（＋2　平年並み）
高知　　　6℃（＋1　平年並み）
福岡　　　6℃（＋1　3月上旬）

【13日（金）の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感

札幌　　　4℃（±0　平年並み）
青森　　　7℃（±0　平年並み）
仙台　　　11℃（＋1　3月下旬）
新潟　　　9℃（＋2　3月上旬）
東京都心　11℃（-2　2月中旬）
名古屋　　13℃（-2　3月上旬）
大阪　　　11℃（-2　2月中旬）
広島　　　11℃（-5　2月中旬）
高知　　　14℃（-3　2月下旬）
福岡　　　12℃（-3　2月中旬）

【週末以降は寒の戻りが解消へ、来週は一気に桜の季節か】

発達する低気圧の影響で、伊豆諸島は、週末にかけて、大荒れに警戒が必要です。一方、本州付近は、週末以降、上空の寒気が退散し、今週続いた寒の戻りがようやく終止符となるでしょう。来週は暖かい日が多くなりそうで、桜のつぼみも成長し、続々と開花する予想です。