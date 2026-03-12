亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。

今回の映像は指宿市からです。岡田さんも村田さんもビールのおともに大好きなこちら、ソラマメです。今、収穫の最盛期ということで、22年前にも撮影させていただいたご夫婦をたずねました。

ソラマメ畑が広がる指宿市山川小川です。

早朝から収穫作業に追われているのは、西山茂さん、玉恵さんのご夫婦です。

夏の猛暑、冬の寒さに耐えて、今年も立派なソラマメが育ちました。

（ソラマメ農家 西山茂さん・67）「いま収穫の最盛期、この時期が一番農家としてはうれしい」

実は私は、22年前に、このご夫婦を撮影していました。以前「陶山賢治の時の風」という番組のお天気コーナーで、2004年2月に放送した映像です。このころから仲のいいご夫婦でした。

その映像をお2人に見てもらいました。

（妻・玉恵さん）「わー懐かしい」

（西山茂さん）「まさか見られるとは思わなかった」

（妻・玉恵さん）「残っていたんですね」

収穫したての、ホックホクのソラマメを一緒にいただきました。

（ソラマメ農家 西山茂さん）「おいしいソラマメをいっぱい作って、皆さまにお届けして食べていただきたい」

（妻・玉恵さん）「元気でいつまでもできたら2人でソラマメを作る」

ご夫婦の愛情が込められたソラマメ。収穫作業は来月上旬まで続きます。

