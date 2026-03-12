編み物中毒者kiho.さんの「アフリカンモチーフのバッグ」ワークショップレポート
２月に編み物のワークショップ「編み物中毒者 kiho.さんとつくる かぎ針編みのこもの」が開催されました。会場は、東京・下北沢のライフスタイルショップ、「fog（フォグ）」さんの２階。今回は、午後のワークショップの模様をご紹介します。
取材・文：庄司靖子 写真：奥陽子 協力：ハマナカ、foglinenwork
いくつかの編み方を取り入れたモチーフに挑戦
午後のテーマは新刊『も～っとかぎ針編みの編み図が読めるようになる本』に掲載されている「アフリカンフラワーモチーフのバッグ」のスペシャルバージョン。同じモチーフを３枚編んでつなげ、金具をつけてミニバッグに仕上げます。午前の「シュシュ」よりもやや難易度が上がるので、モチーフがどこまで編めるか、kiho.さんもスタッフも少し不安に思っていました。
定刻になり、参加するみなさんがいらっしゃいました。少し緊張されている様子です。
一方、みなさんを受け入れるkiho.さんはとてもリラックス。「朝の緊張は何だったんだろう」と思わず自分に問いかけてしまうほど。参加者さんが身につけている毛糸のものをいち早く見つけ「編んだのかしら。聞きたい！」とワクワクしています。
間違えたら躊躇なくほどいて編み直します
参加者さんには席に着く前に編みたい色の毛糸を選んでいただきます。モチーフの配色は２種類が用意されました。
kiho.さんが「楽しく編みましょう！」と元気に挨拶し、午後のワークショップがはじまりました。最初はkiho.さんが “輪の作り目” を説明し、さっそくそれぞれが選んだ色で編みはじめます。
途中、編み図の見方を勘違いして目数が多くなったり、違うところに針を入れて編んでしまったりなど、間違えてしまう人も。でも、それらの間違いに気づくと、すぐにkiho.さんに質問します。どこが違っているのか教えてもらい、躊躇なくほどいて編み直す姿はとても前向きで意欲的。わからないことがあったときに１人で悩まず、その場で聞いて教えてもらえるのも、ワークショップならではのメリットです。
編み物に魅了され夢中で針を動かす参加者さん
２段めに進むときや色を替えるとき、イレギュラーな針の入れ方をするときなどは説明が必要ですが、ほとんどの人が戸惑うことなく編み進めていきます。
kiho.さんとスタッフの心配は杞憂に終わったようです。
間に挟んだブレイクタイムもみなさん編む手を止めず、ずっと針を動かしていました。１本の糸が、１目１目編んでいくと面になっていく、そんな編み物に心から魅了されていることが伝わってきます。そして会場中に癒しの空気が満ちていました。
モチーフの組み立て方とはぎ方はkiho.さんの実演で確認
終了まであと30分という頃にはほとんどの人がモチーフを１枚は完成させていて、２枚目、３枚目に取りかかっている人もいます。
ここでkiho.さんがパーツのつなげ方の説明をはじめました。みなさん一旦手を止めてkiho.さんの周りに集まり、手元に注目します。モチーフをどのようにバッグに組み立てるかの解説を聞きながら、「なるほど」とうなずいたり編み図で確認しながらメモしたりする人も。
こんな本を待っていました
午後の部に参加された方々も、編み物歴が長い人、半年から２～３か月という人、さまざまでしたが、ほとんどの人が動画を見て編めるようになったとのこと。
動画の強みは、針をどこに入れるのか、どのように編むのかなど、イラストや写真からではわからない “動き” が理解できるところだといいます。「編み物の本は、ある程度編み物ができる人が参考にするものなのでは」という意見もありました。
それでも、編み図が読めたら作品の幅が広がって楽しいだろうなと思っていたときに『かぎ針編みの編み図が読めるようになる本』と出会ったという人は、本を見てこう思ったそうです。
「本当に知りたかったことが書いてある！こんな本を待っていました」
編み物の魅力はさまざま
一心不乱にかぎ針を動かしているみなさんに、邪魔をして申し訳ないと思いつつ編み物の魅力を聞いてみると、こんな答えが返って来ました。
「いちばんの魅力はデジタルデトックスができることです」
確かにワークショップ中、スマートフォンを触る人はいません。存在すら忘れているように見えます。ほかにも、
「余計なことを考えなくていい。集中できるところがいい」
「つくって楽しい、プレゼントして喜ばれる。最高の趣味だと思います」と、それぞれが感じている魅力を挙げてくださいました。
午後の部もあっという間に終了の時間がやってきました。
あらためて参加の動機をお聞きすると、午前と同じく全員が「kiho.さんに会いたかったから」との答え。kiho.さんをきっかけに編み物を始めた人、再開した人もたくさんいました。
また、このワークショップでは参加記念として日本文芸社の手芸書１冊と巾着袋をプレゼントするという企画も。手芸書は担当編集おすすめの11冊のなかから自由に選ぶスタイルで、みなさん「これからの編み活動に役立ちそう！」と喜んでくださいました。
人と一緒に編むって楽しい！
ここで、実際に会ってみたkiho.さんの印象を聞いてみると……。
「一方的に知っていたので勝手に親近感がわいていましたが、思っていた通りの親しみやすい人でした」「まさに等身大！」「とっても気さくな人」などの答えが。
kiho.さんに対する参加者さんの印象は、午前も午後も共通していました。
そしてワークショップに対しては「人と一緒に編むってこんなに楽しいんですね」という感想と共に、「楽しかったのでまたぜひワークショップを開いてほしい！」と、熱いご要望もいただきました。
kiho.さんも最後の挨拶で、
「最初は緊張していましたが、緊張なんて必要なかったな、と思うくらい楽しかったです。またぜひこういう機会をつくりたいと思っていますので、みなさん参加してくださいね！ これからもたくさん編んでください！」と、参加者さんの思いに応えました。
終了後は全員で記念撮影。参加者さん同士の交流も生まれ、さっそく「編み会をやりましょう！」と約束している方々も。すっかり打ち解けた、なごやかな余韻が会場を包んでいました。ワークショップをきっかけに、編み物の輪がさらに広がっていきそうです。
次回はいよいよ、kiho.さんのお話です。お楽しみに！
全3回にわたって全3回にわたってお届けする編み物ワークショップのレポー最終回は、楽しい時間をつくってくださった講師のkiho.さんに焦点を当てます。お届けする編み物ワークショップのレポート。最終回は、楽しい時間をつくってくださった講師のkiho.さんに焦点を当てます