お笑いコンビ「アルコ＆ピース」平子祐希が１２日、都内で「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」（矢嶋哲生監督）の大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。

宣伝アンバサダー兼ゲスト声優として、初めてドラえもん作品に携わった。作品にちなみ、最近涙したことを聞かれると「何がきっかけで涙が出るか分からない」と年齢と共に涙もろくなったことを告白。「おととい、高円寺を仕事終わりに歩いていて、スナックからおじさんの下手くそな歌が聞こえてきただけでボロボロ泣いた。ジャイアンの歌ですら、歌詞がしみるようになった」と話した。すると「本当に？」（ドラえもん）、「ダメ、ダメ、ダメ！」（のび太）が必死に制止したが、ジャイアンは平子に手をさしのべ「心の友よ。ここで１曲歌わせていただきます」と数秒ほど歌唱していた。

１９８３年に公開された「映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城」の再映画化。海底キャンプを楽しむのび太ら５人が沈没船を発見したことで海底人と出会い、地球の命運をかけた大冒険に出かけるストーリー。１１日に興行収入１５億円、観客動員数１１７万人を達成した。