◇ボクシングTREASURE BOXING PROMOTION 12 WBA＆WBO世界ライトフライ級タイトルマッチ レネ・サンティアゴ《12回戦》谷口将隆（2026年4月3日 東京・後楽園ホール）

元WBO世界ミニマム級王者でWBO世界ライトフライ級4位、WBA同級7位の谷口将隆（32＝ワタナベ）が12日、後楽園ホールで行われた興行のセミファイナル前にリングインし、王者返り咲きを誓った。

谷口は来月3日、WBA＆WBO統一世界同級王者レネ・サンティアゴ（33＝プエルトリコ）に挑戦し、約3年3カ月ぶりの世界戦で2階級制覇を目指す。元WBO世界スーパーフェザー級王者・伊藤雅雪氏（35）が代表を務めるトレジャー・ボクシング・プロモーションの自主興行「TREASURE BOXING PROMOTION 12」初の世界戦となり、対日本人連勝中の難敵に挑む。谷口は「サンティアゴ選手は日本人2人に勝って強くてうまい選手。ただ当日は僕が勝ってこの場所で世界チャンピオンになる」と“聖地”での王者返り咲きへ力強く意気込んだ。

また同興行のセミファイナル123・5ポンド（約56・0キロ）契約10回戦では元IBF世界スーパーバンタム級王者の小国以載（37＝角海老宝石）が元WBA＆IBF統一世界スーパーバンタム級王者マーロン・タパレス（33＝フィリピン）と対戦する。23年12月にはWBC＆WBO統一王者だった井上尚弥（大橋）に10回KO負けしたが、以降は再起4連勝中の強敵。谷口とともにあいさつした小国は「谷口の試合の前に僕が後楽園ホールを盛り上げる。あとはメインの谷口、よろしくお願いします」と神戸第一高時代の後輩に勝利のバトンをつなぐ決意を口にした。

試合はU―NEXTで独占生配信される。