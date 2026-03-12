きょうの県内は、寒いながらも晴れました。その青空のもと春の景色を撮影してきました。



やわらかな日差しのもと、花を咲かせているのは、早咲きのサクラ「カワヅザクラ」です。



富山市海岸通の三菱ケミカル富山事業所では、敷地に植えられているカワヅザクラ35本が、満開を迎えようとしています。濃いピンク色の花が空の青さに映え、春の訪れを感じさせる景色が広がっていました。

ドローンで上空から見ると…サクラのじゅうたんのように見えます。

空の青とサクラのピンク。コントラストが、とてもきれいですね。





きょうの県内は高気圧に覆われて晴れました。富山市の最高気温は9.8度と平年よりやや低いながらも日差しが届き、穏やかな一日となりました。きょうは朝から家族連れなどが訪れて、写真を撮ったり、ゆっくりと花を眺めたりと思い思いに楽しんでいました。◆花見に訪れた家族連れ「とってもきれいです。（子どもを見て）ね？ 最近、寒かったので、ようやくこれから桜の訪れで春を感じたいですね」

◆別の花見客

「毎年、見に来ています。カワヅザクラがこれだけ咲いていると圧巻ですよね」



◆撮影していた花見客

「あっちの方向、いいね。かわいい、かわいい。フフフ」

「ピンクが濃くてきれいだと思いました」



こちらの事業所では地域貢献の一環として、多くの人にサクラを楽しんでもらおうと、この時期だけ花見客向けの駐車場を設けています。花見をできるのは今月22日までで午前9時から午後4時の間です。

専用駐車場を利用するなど、マナーを守って楽しんでください。