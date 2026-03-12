6人組アイドルグループ「超ときめき宣伝部」の“おはる”こと小泉遙香（25）と“ひよりん”こと吉川ひより（24）がこのほど、大阪市内でスポニチアネックスの取材に応じ、

結婚を発表した事務所の先輩「ももいろクローバーZ」佐々木彩夏（29）を祝福した。

佐々木は今月5日に一般男性との結婚を発表。「これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」とコメントを寄せていた。

2人は先輩の朗報に「あーりんさん、本当におめでとうございます！」と声をそろえた。小泉は、グループでの担当カラーが佐々木と同じ「ピンク」。その縁もあり「よくご飯に連れて行っていただいている」と明かした。「いつも本当に同じ立場で接してくれる先輩」と感謝し、結婚報告を見て「すぐにお祝いのメッセージ送りました」と笑った。

吉川は「なんか偉大だなって改めて思いました」としみじみ。「どこまでもおっきな背中を見せてくださる自慢の事務所の大先輩です」と敬意を表していた。