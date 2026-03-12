パンクロックバンド「Hi―STANDARD」のギタリストで、バンド「Ken Yokoyama」としても活動する横山健(56)が12日、声帯炎と診断されたことを報告。14日に愛知県で開催される音楽イベントへの出演を見合わせると発表した。

Ken Yokoyamaの公式サイトで「本日、横山健（Vo/Gt）が喉の不調により医療機関で診察を受けた結果、声帯炎のため当面の間は安静が必要との診断を受けました」と報告。

続けて「この診断を受け、主催者様およびメンバー・スタッフで協議した結果、3月14日 出演予定の RUMBLE × JAG 2026への出演をキャンセルさせていただくこととなりました」と明かした。

「本公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様、ならびに RUMBLE × JAG 2026 関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、「何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。なお、出演キャンセルに伴うチケットの払い戻しはないという。