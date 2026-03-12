コンバイン“3部門1位”の河野圭佑が特別指定で徳島ガンバロウズに加入「家族に心より感謝」

B3の徳島ガンバロウズは、河野圭佑が特別指定選手として加入することを発表した。同日付で自由交渉選手リストから抹消される。

神奈川県出身で現在22歳の河野は、178センチ82キロのポイントガード兼シューティングガード。東海大学付属相模高校から江戸川大学へと進学すると、4年次はキャプテンとして関東2部で全22試合に出場し、1試合平均5.5得点、4.8リバウンド、1.7アシストをマークした。

『Bリーグドラフト2026』にもエントリーし、『Bリーグドラフト2026コンバイン』では、垂直跳び（助走なし／助走あり）と3/4スプリントで全体トップの好成績を記録。身体能力の高さをアピールしていた。

今回の契約発表に際して、河野は「幼い頃からの夢であるプロバスケットボール選手としてのキャリアを徳島でスタートできることを大変うれしく思っています。このような貴重な機会を与えてくださった徳島ガンバロウズ関係者の皆さま、江戸川大学の皆さま、これまで応援してくださった方々、そして家族に心より感謝しています。ルーキーらしくパッション全開で、チームの目標であるB3優勝に貢献できるよう全力で頑張ります」と、クラブを通じてコメントした。