7人組グローバルボーイズグループ・n.SSignの初の単独アリーナツアー、ドキュメンタリー映画、そしてオリジナル番組の3本が、3月15日にCSホームドラマチャンネルにて一挙放送される。

参考：舘ひろし×宅麻伸『愛しの刑事』ホームドラマチャンネルで3月11日よりアンコール放送

18時30分からは、東京・有明アリーナで開催した初のアリーナ単独公演の模様を収めた『n.SSign 1st ARENA CONCERT “BIRTH OF COSMO”＜ホームドラマチャンネル特別版＞』を放送。2023年11月11日・12日に行われた公演が特別版としてオンエアされる。

続く20時からは、2024年7月に公開されたドキュメンタリー映画『n.SSign THE MOVIE』を放送。同有明アリーナ単独公演の映像を中心に、過去映像やインタビューなどを交え、彼らの日本デビューまでの軌跡を映し出した記録映画となっている。

さらに25時30分からは、『n.SSign×古家正亨 スペシャルインタビュー』を放送。韓流MCの古家正亨がn.SSignに独占インタビューを敢行し、リーダーのKAZUTAを筆頭にメンバーの気になる素顔を暴露しながらグループの魅力に迫っていく。

なお、今回の関連番組3本の一挙放送は、これが最後の放送となる。

（文＝リアルサウンド編集部）