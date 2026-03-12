ÂæÏÑ¡¦¹âÍº»ÔÄ¹¡¢·§ËÜ¸©¤ÎÃÝÆâÉûÃÎ»ö¤é¤ÈË¬ÊÆ¡¡»º¶È¶¨ÎÏ¤Î¿¼²½ÌÜ»Ø¤¹
¡Ê¹âÍºÃæ±û¼Ò¡Ë¹âÍº»ÔÀ¯ÉÜ¤Ï12Æü¡¢ÄÄÂ¶î²¡Ê¤Á¤ó¤¤Þ¤¤¡Ë»ÔÄ¹¤¬»ÔÀ¯ÉÜ¿¦°÷¤òÎ¨¤¤¤ÆÊÆ¹ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Í§¹¥¸òÎ®¶¨Äê¤ò·ë¤Ö·§ËÜ¸©¤È¹çÆ±¤ÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯²½¤·¡¢ÂæÊÆÆü¤Ë¤è¤ë¶¯ð×¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡Ë¤ÊÈ¾Æ³ÂÎ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¹âÍº»Ô¤È·§ËÜ¸©¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¹çÆ±¤ÇË¬ÊÆ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£»ÔÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿»º¶È¶¨ÎÏ¤äÅÔ»Ô¸òÎ®¤Î´ðÁÃ¤òÃÛ¤¯¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·§ËÜ¸©¤«¤é¤ÏÃÝÆâ¿®µÁÉûÃÎ»ö¤òÃÄÄ¹¤È¤¹¤ëË¬ÌäÃÄ¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£11Æü¤ËÅí±à¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¹çÎ®¤·¤¿¸å¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ç»º´±³Ø¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¸òÎ®¤·¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£¡¼¤ÎÈ¯Å¸¡¢ÀìÌç¿Íºà¸òÎ®¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¡¢¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÄÄ»ÔÄ¹¤ÏÊóÆ»»ñÎÁ¤òÄÌ¤¸¡¢È¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À½Â¤À¤³¦ºÇÂç¼ê¤ÎÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤¬¹âÍº¤ä·§ËÜ¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥¦¥¨¥Ï¡¼¹©¾ì¤ò·úÀß¤·¤¿¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢3ÅÔ»Ô¤ÏÀ¤³¦¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¶ÛÌ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âå¤¨Æñ¤¤ÀïÎ¬ÅªÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢»ÔÀ¯ÉÜ¤Ï°ú¤Â³¤·§ËÜ¸©¤È¤Î¸òÎ®¡¦¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Ç¤Î»º¶È¶¨ÎÏ¤Îµ¡²ñ¤òÃµ¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤Ä¼ÂÌ³Åª¤Ê»ÑÀª¤ÇÂæÊÆÆü¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤è¤ê¶¯ð×¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¹ñºÝ»º¶È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÃÛ¤¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¹âÍº»ÔÀ¯ÉÜ¹ÔÀ¯¡¦¹ñºÝ½è¤ÎÄ¥¸§¶ª½èÄ¹¤Ï¡¢º£¸å¤â¹âÍº»Ô¤Ï»º¶È¡¢¿Íºà¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£¡¼¡¢¶µ°é¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Î¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢·§ËÜ¸©¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬ÅªÌò³ä¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÊèñÌÒùè¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
¹âÍº»Ô¤È·§ËÜ¸©¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¹çÆ±¤ÇË¬ÊÆ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£»ÔÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿»º¶È¶¨ÎÏ¤äÅÔ»Ô¸òÎ®¤Î´ðÁÃ¤òÃÛ¤¯¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÄ»ÔÄ¹¤ÏÊóÆ»»ñÎÁ¤òÄÌ¤¸¡¢È¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À½Â¤À¤³¦ºÇÂç¼ê¤ÎÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤¬¹âÍº¤ä·§ËÜ¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥¦¥¨¥Ï¡¼¹©¾ì¤ò·úÀß¤·¤¿¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢3ÅÔ»Ô¤ÏÀ¤³¦¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¶ÛÌ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âå¤¨Æñ¤¤ÀïÎ¬ÅªÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢»ÔÀ¯ÉÜ¤Ï°ú¤Â³¤·§ËÜ¸©¤È¤Î¸òÎ®¡¦¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Ç¤Î»º¶È¶¨ÎÏ¤Îµ¡²ñ¤òÃµ¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤Ä¼ÂÌ³Åª¤Ê»ÑÀª¤ÇÂæÊÆÆü¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤è¤ê¶¯ð×¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¹ñºÝ»º¶È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÃÛ¤¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¹âÍº»ÔÀ¯ÉÜ¹ÔÀ¯¡¦¹ñºÝ½è¤ÎÄ¥¸§¶ª½èÄ¹¤Ï¡¢º£¸å¤â¹âÍº»Ô¤Ï»º¶È¡¢¿Íºà¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£¡¼¡¢¶µ°é¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Î¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢·§ËÜ¸©¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬ÅªÌò³ä¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÊèñÌÒùè¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë