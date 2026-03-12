ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）は3月9日、Instagramストーリーズを更新。愛犬・デコピンによる、まさかの「いたずら現場」の写真を投稿した。

公開された写真は、デコピンが部屋の隅で、どこか物憂げな表情を浮かべるショット。うつむいている視線の先には、目と鼻の部分が破壊された2体のぬいぐるみが。デコピンが噛みちぎったものと見られ、まさかの「やらかし」にファンの間で衝撃が広がっている。

【画像】デコピンと破壊された熊のぬいぐるみ（画像は大谷翔平のInstagramより引用）

この投稿には、ネットユーザーから「デコピンちゃん、完全に反省モード入ってるけど…この罪悪感たっぷりの表情が逆に可愛すぎる」「デコピンも一緒に戦っているのかな」「デコピン君も普通のワンコって事がわかりました」といった愛らしい姿への反響が殺到。また、「イタズラの仕方がエグいwww」「目と口…シュールですね」と、壊されたぬいぐるみに注目したツッコミも寄せられている。