

3月12日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■実施 ――――――――――――――



ＳＢＩアルヒ <7198> [東証Ｐ] 決算月【3月】 3/12発表

26年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数と保有期間に応じてＳＢＩ ＶＣトレードが取り扱う暗号資産「XRP」500～1000円相当を贈呈する。



■拡充 ――――――――――――――



メタプラネット <3350> [東証Ｓ] 決算月【12月】 3/12発表

26年6月末基準日から株主優待プログラムを拡充。13社と新たに提携し、デジタルアセット、飲食、旅行などの分野で限定割引や特典を提供する。また、長期保有インセンティブ制度も新設。



バッファロー <6676> [東証Ｓ] 決算月【3月】 3/12発表

優待品目に「バッファロー商品セレクション」を追加し、デジタルギフトとの選択制にする。



ＧＥＮＤＡ <9166> [東証Ｇ] 決算月【1月】 3/12発表

GiGOグループ店舗での1日あたりの利用上限を500ポイント→1000ポイントへ引き上げるほか、交換可能商品に「ヒルバレーポップコーン」と「レモネード・レモニカ」を追加する。



