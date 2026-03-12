●信託銀が過去最高額の1兆863億円を売り越す一方、個人と海外勢は買い越す

　東証が12日に発表した3月第1週(2日～6日)の投資部門別売買動向(現物)によると、米国・イスラエルのイラン攻撃による中東情勢の緊迫化が嫌気され、日経平均株価が前週末比3229円安の5万5620円と2週ぶりに急反落したこの週は、年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行が9週連続で売り越した。売越額は1兆863億円と前週の7497億円から拡大し、過去最高額を2週ぶりに更新した。日経平均は急落したものの史上最高値圏で推移する中、株式保有比率の上昇に伴うリバランス(配分調整)を目的とした巨額の売りが続いている。投資信託は6週連続で売り越し、売越額は1808億円と前週の3576億円から減少した。

　一方、個人投資家は2週ぶりに買い越し、買越額は8329億円だった。相場の急反落を受けて逆張り志向の強い個人は買い向かった格好だ。前週は4604億円の売り越しだった。海外投資家が9週連続で買い越し、買越額は2377億円と前週の7910億円から大幅に縮小した。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で2週ぶりに売り越した。売越額は9967億円だった。前週は1兆944億円の買い越し。現物と先物の合算でも2週ぶりに売り越し、売越額は7589億円だった。

　日経平均が急反落する中、信託銀行が過去最高額の1兆863億円を売り越す一方、個人投資家と海外投資家は買い越した。


　■投資部門別売買代金差額 (3月2日～6日)
　　東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］
　　※単位：億円（億円未満切り捨て）　▲は売り越し

　　　　 　 海外投資家　信託銀行　個人合計 [　　現金　　信用 ]　日経平均 ( 前週比 )
3月 ―――
　　第1週　 　　 2,377　▲10,863　　 8,329 [　 4,440　 3,889 ]　55,620円 ( -3229 円)
2月 ―――
　　第4週　 　　 7,910　 ▲7,497　 ▲4,604 [ ▲4,495　 ▲109 ]　58,850円 ( +2024 円)
　　第3週　 　　 5,426　 ▲9,515　　 5,466 [　 1,317　 4,148 ]　56,825円 ( -116 円)
　　第2週　 　　12,323　 ▲4,440　▲11,658 [ ▲10,494 ▲1,164 ]　56,941円 ( +2688 円)
　　第1週　 　　 2,745　 ▲3,788　 ▲4,402 [ ▲4,803　　 400 ]　54,253円 ( +930 円)
1月 ―――
　　第4週　 　　 1,598　 ▲2,898　　 8,348 [　 4,715　 3,633 ]　53,322円 ( -524 円)
　　第3週　 　　 1,921　 ▲4,249　　 4,792 [　 1,377　 3,414 ]　53,846円 ( -89 円)
　　第2週　 　　 7,804　 ▲2,459　 ▲6,627 [ ▲6,747　　 119 ]　53,936円 ( +1996 円)
　　第1週　 　　12,246　　　▲77　 ▲5,428 [ ▲5,644　　 216 ]　51,939円 ( +1600 円)
12月 ―――
　　第5週　 　　 ▲149　　　 175　　 1,846 [　　　29　 1,817 ]　50,339円 ( -410 円)
　　第4週　 　　 ▲210　　　 307　 ▲3,852 [ ▲4,042　　 189 ]　50,750円 ( +1243 円)
　　第3週　 　 ▲4,390　 ▲1,766　　 2,565 [　 ▲263　 2,828 ]　49,507円 ( -1329 円)
　　第2週　 　　 1,897　　 1,293　 ▲2,502 [ ▲3,936　 1,433 ]　50,836円 ( +344 円)
　　第1週　 　　　　34　 ▲2,084　　 2,076 [　　　23　 2,053 ]　50,491円 ( +237 円)
11月 ―――
　　第4週　 　 ▲1,162　　　 236　 ▲4,528 [ ▲4,359　 ▲169 ]　50,253円 ( +1628 円)
　　第3週　 　 ▲3,836　　 ▲834　　 1,158 [　 ▲368　 1,526 ]　48,625円 ( -1750 円)
　　第2週　 　　 5,147　 ▲5,397　 ▲2,366 [ ▲4,358　 1,992 ]　50,376円 ( +100 円)
　　第1週　 　 ▲3,559　　　 755　　 5,557 [　　 970　 4,586 ]　50,276円 ( -2134 円)


※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。


株探ニュース