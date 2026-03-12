6人組アイドルグループ「超ときめき宣伝部」の“おはる”こと小泉遙香（25）と“ひよりん”こと吉川ひより（24）がこのほど、大阪市内でスポニチアネックスの取材に応じ、4日に発売した最新アルバム「ときめきえがお」への熱い思いを語った。

オリコン週間合算アルバムチャートで1位を獲得する好発進をみせた同作。小泉は「10周年イヤーラストのアルバムかつ、現体制最後の作品。1位発進は記念に残るし、10周年を笑顔で締めくくれるのではないかと…」と喜んだ。。

“とき宣”といえば、これまで「すきっ！〜超ver」「最上級にかわいいの！」「超最強」がSNSから大ヒット。TikTokで多くの人にダンスカバーされるなど大バズりし、知名度や人気を上げてきた。

最新アルバムの収録曲では、発売当日にミュージックビデオが公開された「笑顔で超感謝」が「すごくキャッチーな振り付けがあるので、マネしやすいんじゃないかな」と小泉。吉川も「この曲、本当に青春感あふれてて、私たちの感謝の気持ちも詰まってます。 10年分の思いだったり現体制の思いを感じてもらえたら」と推した。

メンバーの杏ジュリアが3月29日の公演を最後に卒業することを発表したため、現メンバーで作り上げた最後の作品となる。小泉は「曲名にもある通り、笑顔で超感謝！現体制が終わるのは寂しいけど、これからも笑顔で前向きなキラキラ未来を私たちは歩んでいくので」と誓い、「4月からの私たちのことも見逃さないでほしいし、期待しててほしいです」と呼びかけた。

吉川も「今まで応援してきてくださった方が苦しい思いなのは、私たちも想像できる」とファンの気持ちに寄り添った。その上で、「本当にみんな前向きにこれからも頑張っていこうという気持ちで、今私たちはここにいるので」と説明。「精いっぱい頑張る6人の姿を最後まで見てほしいし、4月からジュリアと別々の道にはなりますが、みんなにこの先のキラキラ未来を応援してほしい」と願っていた。